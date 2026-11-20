En el municipio de Timba, Valle del Cauca, la comunidad denuncia que los tienen prácticamente secuestrados por las constantes manifestaciones que están realizando un grupo de personas.

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Asimismo, precisaron que la vía hacia el departamento del Cauca se encuentra sin paso vehicular y piden a las autoridades una intervención para poder despejar la zona. “El sonido de la pólvora es insoportable”, dijo una pobladora.

En este punto también hay presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc que pretenden imponer sus propias reglas de horror. Esta manifestación no afecta la vía Panamericana en el corredor Cali–Popayán–Pasto–Rumichaca, que continúa habilitada.

Los residentes de Timba, Valle del Cauca, también reportaron fuertes explosiones de artefactos artesanales que detonan los manifestantes para seguir alterando el orden público.

En el suroccidente colombiano se han registrado varios hechos de violencia en el marco de las manifestaciones que fueron convocadas por la oposición del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Este viernes 20 de noviembre en el departamento del Cauca, donde las instalaciones de un campamento destinado a la construcción de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao fueron blanco de un ataque con bombas incendiarias por parte de encapuchados.

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Este acto violento tuvo lugar en el Centro de Operaciones de Construcción de la Concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., ubicado en la vereda El Cairo, jurisdicción del municipio de Cajibío, específicamente en el kilómetro PR 15+650.

La empresa dio a conocer su preocupación por la seguridad de los empleados que permanecen vinculados a las obras, especialmente porque una parte importante de ellos son habitantes del mismo departamento del Cauca.

“Estos hechos no solo ponen en grave riesgo la vida y la integridad física de nuestros trabajadores —hombres y mujeres, en su gran mayoría caucanos que laboran honestamente para llevar el sustento a sus hogares—, sino que atentan directamente contra el progreso y la conectividad del suroccidente colombiano”, indicó Nuevo Cauca S.A.S.