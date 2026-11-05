El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer este jueves 5 de noviembre la operación Iron 2.0 contra el crimen organizado en la capital del Valle, que hasta el primer corte lleva 83 capturados por diferentes delitos.

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“¡83 capturados y seguimos avanzando! IRON 2.0 continúa en desarrollo. Estamos detrás de cada uno de los objetivos de esta operación y vamos a hacer efectivas las órdenes judiciales hasta llegar a todos los responsables", dijo.

Asimismo, precisó que seguirán trabajando de la mano con la Fuerza Pública para poder hacerle frente a las bandas criminales que pretenden colocar en jaque la convivencia y seguridad ciudadana.

“Desde el territorio seguimos haciendo seguimiento a los resultados. Esta madrugada no termina hasta cumplir nuestra misión: golpear las estructuras criminales que tanto daño le hacen a Cali”, agregó.

También el alcalde Eder dio a conocer que los capturados en esta redada están siendo trasladados hasta las instalaciones de la Sijin de la Policía para su plena identificación y trámites correspondientes a la judicialización.

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“De los distintos sectores intervenidos en Cali, los capturados empiezan a llegar a la SIJIN. Aquí no se trata solamente de capturar: estamos trabajando para que cada procedimiento avance hacia la judicialización y los responsables respondan ante la justicia”, detalló el mandatario caleño.

Eder, finalmente, envió un mensaje a los que pretenden sembrar el terror en la ciudad: “Nuestra meta es superar las 100 capturas y continuar golpeando estas estructuras criminales. ¡En Cali, los operativos se traducen en acciones concretas!“.

Desde la Policía Metropolitana de Cali hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de que puedan denunciar cualquier hecho delincuencial o movimientos sospechosos que puedan detectar en los diferentes puntos de la ciudad, por medio medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.