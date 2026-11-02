Empiezan los giros para 11.000 damnificados del terremoto en Cali: Consulte el cronograma de pagos y las modalidades de cobro

Tras la confirmación y el desembolso de los recursos aprobados por el Gobierno Nacional, esta semana continuará la entrega de las ayudas económicas humanitarias para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali

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El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, confirmó a través de su cuenta de X que los giros inmediatos están dirigidos a las 11.000 personas que permanecen fuera de sus viviendas tras la emergencia y que tenían pendiente recibir su primer desembolso de apoyo económico.

Este grupo forma parte del universo de 21.000 ciudadanos censados y aptos en el Registro Único de Damnificados (RUD). De ese total, cerca de 10.000 hogares ya habían cobrado la primera ayuda humanitaria en jornadas previas.

Cronograma de los desembolsos

La entrega del subsidio para las 11.000 personas del segundo corte inició desde el pasado viernes 30 de octubre y se extenderá durante los primeros días de noviembre hasta completar este grupo pendiente.

Posteriormente, durante esta semana se ejecutará el segundo pago de auxilio económico para la totalidad de las 21.000 personas registradas en el censo.

Al cumplirse el tercer mes de la contingencia, la administración distrital también adelanta gestiones directas ante el nivel central para que se apruebe y confirme un tercer giro, trámite que aún se encuentra a la espera de autorización.

Asimismo, el mandatario local precisó que las familias que requieren corregir o actualizar sus datos censales deberán esperar a que el Gobierno Nacional autorice la reapertura formal de la plataforma del RUD.

El mandatario caleño puntualizó que los giros están destinados a las 11.000 personas que permanecen fuera de sus viviendas debido a la evacuación de los inmuebles y que tenían pendiente recibir su primer pago de ayuda económica. Foto: Jorge Orozco / El País

¿Cuáles son los canales habilitados?

Para reclamar estos recursos, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali dispuso dos mecanismos de cobro.

El primero y más recomendado por las autoridades para agilizar los desembolsos de forma directa es el abono en cuenta bancaria, para lo cual los beneficiarios deben registrar o validar su certificación bancaria ante dicha dependencia.

La segunda opción corresponde al reclamo por ventanilla en efectivo, habilitada a través de la red autorizada de Supergiros para aquellas personas que no cuentan con productos financieros o prefieren el retiro presencial.