Conmoción en España: jugador de Tenerife sufrió paro cardiaco tras fuerte entrada; ya hay primer parte

Hubo pánico en la segunda división de fútbol de España, este lunes 2 de noviembre, en medio del partido entre Tenerife y Andorra FC. Sobre los 96 del segundo tiempo, el jugador de Tenerife, Jesús de Miguel, sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una brutal entrada del portero de Andorra, Jesús Owono.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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El video generó pánico absoluto entre la prensa y los aficionados. Quedó en evidencia la entrada en la mitad de la cancha, con el portero Owono tratando de salvar la pelota en un contragolpe de Tenerife, pero causando un traumatismo severo que provocó un desmayo en Jesús de Miguel.

Los jugadores de ambos equipos se llevaban las manos a la cabeza, mientras Jesús de Miguel estaba en el suelo. Lo evacuaron en camilla e inmediatamente fue llevado a un hospital en ambulancia.

Señala la prensa española que a Jesús de Miguel lo estabilizaron en la ambulancia, pero continuaba inconsciente.

A las afueras del estadio Heliodoro Rodríguez López, el público del Tenerife hizo una lluvia de aplausos ante la ambulancia que trasladó de emergencia a Jesús de Miguel, con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

⚠️ Máxima preocupación en el Heliodoro después de que el Tenerife-Andorra haya sido interrumpido por un fuerte golpe de Owono a Jesús de Miguel 👏 El público, a las afueras del estadio, comienza a aplaudir al ver a la ambulancia 📹 Informa @mdaswani desde Tenerife https://t.co/PZxFFpVJKD — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 2, 2026

Parte médico de Tenerife: “Jesús de Miguel está ingresado en la UCI”

Horas después de lo ocurrido, Tenerife emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido con Jesús de Miguel.

“El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad”, arrancó afirmando el equipo en un parte médico oficial.

Y añaden: “Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades. ℹ️ https://t.co/6XLVOerLHy — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

La expectativa está sobre una actualización próxima por parte del club, con el pasar de las horas, mientras los mensajes de apoyo ante la situación no se han hecho esperar.

El portero del Andorra y causante de la entrada, Jesús Owono, acabó expulsado del compromiso.