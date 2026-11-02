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Conmoción en España: jugador de Tenerife sufrió paro cardiaco tras fuerte entrada; ya hay primer parte

Debido a la gravedad de lo ocurrido con Jesús de Miguel, se activó el protocolo de emergencia en el juego entre Tenerife y Andorra.

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Redacción Deportes
2 de noviembre de 2026 a las 1:50 p. m.
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, sufrió un paro cardiaco y salió del estadio en ambulancia.
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, sufrió un paro cardiaco y salió del estadio en ambulancia. Foto: Izq: Prensa Tenerife / Der: Transmisión oficial LaLiga Hypermotion

Hubo pánico en la segunda división de fútbol de España, este lunes 2 de noviembre, en medio del partido entre Tenerife y Andorra FC. Sobre los 96 del segundo tiempo, el jugador de Tenerife, Jesús de Miguel, sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una brutal entrada del portero de Andorra, Jesús Owono.

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El video generó pánico absoluto entre la prensa y los aficionados. Quedó en evidencia la entrada en la mitad de la cancha, con el portero Owono tratando de salvar la pelota en un contragolpe de Tenerife, pero causando un traumatismo severo que provocó un desmayo en Jesús de Miguel.

Los jugadores de ambos equipos se llevaban las manos a la cabeza, mientras Jesús de Miguel estaba en el suelo. Lo evacuaron en camilla e inmediatamente fue llevado a un hospital en ambulancia.

Señala la prensa española que a Jesús de Miguel lo estabilizaron en la ambulancia, pero continuaba inconsciente.

A las afueras del estadio Heliodoro Rodríguez López, el público del Tenerife hizo una lluvia de aplausos ante la ambulancia que trasladó de emergencia a Jesús de Miguel, con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Parte médico de Tenerife: “Jesús de Miguel está ingresado en la UCI”

Horas después de lo ocurrido, Tenerife emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido con Jesús de Miguel.

El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad”, arrancó afirmando el equipo en un parte médico oficial.

Y añaden: “Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”.

La expectativa está sobre una actualización próxima por parte del club, con el pasar de las horas, mientras los mensajes de apoyo ante la situación no se han hecho esperar.

El portero del Andorra y causante de la entrada, Jesús Owono, acabó expulsado del compromiso.