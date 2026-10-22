El Fondo Milagro dio sus primeros pasos junto a la Alcaldía de Cali: avanza la remoción de edificios

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que avanza en la fase de estabilización urbana tras los graves daños de infraestructura ocasionados por el reciente terremoto.

“Hacienda girará directamente los recursos para atender la emergencia tras el terremoto”: gerente del Fondo Milagro

Durante una inspección técnica en la intersección de la calle 9 con carrera 44, zona donde colapsaron estructuras de gran tamaño como el Hotel Metrópolis y el edificio de City Express, el mandatario local confirmó la ejecución de trabajos continuos para derribar los inmuebles que representan peligro inminente para la ciudadanía. “En la calle 9 con carrera 44 estamos demoliendo tres edificios que resultaron severamente afectados por el terremoto”, comentó el alcalde, Alejandro Eder.

“Cada peso debe tener un destino verificable”: Abelardo De La Espriella anuncia que el Fondo Milagro cuenta con un billón de pesos

Así mismo, el mandatario local resaltó que actualmente las cuadrillas operativas mantienen 11 frentes de trabajo activos en diversos puntos neurálgicos de la capital vallecaucana. Con el propósito de acelerar el cronograma de limpieza y remoción de escombros, el gobierno local proyecta duplicar la capacidad operativa mediante la vinculación de capital institucional y privado.

Censo de edificaciones e inicio de la etapa de reconstrucción

El inventario de predios con afectaciones severas registra hasta la fecha un censo inicial de 76 edificaciones priorizadas. De este grupo, tres estructuras fueron demolidas en su totalidad, 11 se encuentran en proceso de derribo técnico y 63 permanecen a la espera de intervención.

Continuamos con el proceso de estabilización, mientras avanzamos en la transición hacia la reconstrucción. En la calle 9 con carrera 44, estamos demoliendo tres edificios que resultaron severamente afectados por el terremoto. Actualmente, tenemos 11 frentes activos en distintos puntos de Cali y, con el apoyo del Fondo Milagro, esperamos habilitar otros 11 para acelerar estos trabajos. En total, hay cerca de 76 edificios identificados para demolición: tres ya fueron demolidos, 11 están en proceso y los demás están pendientes de intervención. Una vez superemos esta dolorosa etapa, daremos los primeros pasos para levantar las nuevas viviendas. Ese será un paso fundamental para comenzar a reconstruir a Cali y devolverles la esperanza a miles de familias. #CaliSomosTodos — Alejandro Eder (@alejoeder) October 22, 2026

No obstante, las evaluaciones de los ingenieros de gestión del riesgo sugieren que la cifra total de inmuebles por demoler podría incrementarse gradualmente hasta alcanzar entre 150 y 200 construcciones en todo el casco urbano.

La meta fijada por la Alcaldía proyecta culminar las intervenciones estructurales de mayor complejidad entre los meses de diciembre de 2026 y enero del año entrante.

De forma paralela, el gabinete distrital prepara la presentación de los proyectos arquitectónicos para la edificación de nuevas torres residenciales destinadas a la reubicación de los damnificados.

“Una vez superemos esta dolorosa etapa, daremos los primeros pasos para levantar las nuevas viviendas y devolverles la esperanza a miles de familias”, enfatizó el mandatario al calificar el proceso como una gestión continua de largo aliento para la reconstrucción total de la capital del Valle.