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El Fondo Milagro dio sus primeros pasos junto a la Alcaldía de Cali: avanza la remoción de edificios

La Alcaldía de Cali intensificó las labores de remoción y demolición de decenas de edificaciones con fallas estructurales severas tras el terremoto.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

22 de octubre de 2026 a las 6:46 p. m.
Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: Alcaldía de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que avanza en la fase de estabilización urbana tras los graves daños de infraestructura ocasionados por el reciente terremoto.

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Durante una inspección técnica en la intersección de la calle 9 con carrera 44, zona donde colapsaron estructuras de gran tamaño como el Hotel Metrópolis y el edificio de City Express, el mandatario local confirmó la ejecución de trabajos continuos para derribar los inmuebles que representan peligro inminente para la ciudadanía. “En la calle 9 con carrera 44 estamos demoliendo tres edificios que resultaron severamente afectados por el terremoto”, comentó el alcalde, Alejandro Eder.

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Así mismo, el mandatario local resaltó que actualmente las cuadrillas operativas mantienen 11 frentes de trabajo activos en diversos puntos neurálgicos de la capital vallecaucana. Con el propósito de acelerar el cronograma de limpieza y remoción de escombros, el gobierno local proyecta duplicar la capacidad operativa mediante la vinculación de capital institucional y privado.

Censo de edificaciones e inicio de la etapa de reconstrucción

El inventario de predios con afectaciones severas registra hasta la fecha un censo inicial de 76 edificaciones priorizadas. De este grupo, tres estructuras fueron demolidas en su totalidad, 11 se encuentran en proceso de derribo técnico y 63 permanecen a la espera de intervención.

No obstante, las evaluaciones de los ingenieros de gestión del riesgo sugieren que la cifra total de inmuebles por demoler podría incrementarse gradualmente hasta alcanzar entre 150 y 200 construcciones en todo el casco urbano.

La meta fijada por la Alcaldía proyecta culminar las intervenciones estructurales de mayor complejidad entre los meses de diciembre de 2026 y enero del año entrante.

De forma paralela, el gabinete distrital prepara la presentación de los proyectos arquitectónicos para la edificación de nuevas torres residenciales destinadas a la reubicación de los damnificados.

“Una vez superemos esta dolorosa etapa, daremos los primeros pasos para levantar las nuevas viviendas y devolverles la esperanza a miles de familias”, enfatizó el mandatario al calificar el proceso como una gestión continua de largo aliento para la reconstrucción total de la capital del Valle.