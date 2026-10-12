“Cada peso debe tener un destino verificable”: Abelardo De La Espriella anuncia que el Fondo Milagro cuenta con un billón de pesos

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se dirigió al país en la noche de este lunes, 12 de octubre, para entregar un nuevo balance de lo que ha sido la gestión de su Gobierno desde el pasado 7 de agosto.

Presidente De La Espriella anuncia las medidas para evitar racionamiento de energía por “irresponsabilidad del gobierno anterior”

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno ya puso en marcha en marcha el plan de reconstrucción tras la tragedia del terremoto, con el objetivo de pasar “de las palabras a las obras” de manera inmediata.

Desde el pasado miércoles, 7 de octubre, el denominado Fondo Milagro comenzó a disponer de su primer billón de pesos. Estos recursos económicos serán destinados prioritariamente a la atención y recuperación de viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías afectadas.

Al frente de la gerencia de este fondo se encuentra Jaime Uribe, quien asumió el cargo esta semana y trabajará de la mano con una junta directiva. La instrucción del presidente es estricta: “cada peso invertido debe tener un destino completamente verificable y cada proceso de contratación debe poder explicarse con total transparencia”.

El objetivo primordial es garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a las familias que realmente la necesitan, bajo la premisa de que “ninguna tragedia puede convertirse en un negocio” y que en esta administración “se acabó la vagabundería”.

Ante la pérdida de sus hogares, el presidente hizo un llamado a los ciudadanos afectados a tener paciencia, pero no resignación. Argumentó que, a diferencia de gestiones pasadas donde el Estado no aparecía, la actual administración ha estado presente desde el primer momento.

Para asegurar la transparencia y evitar desvíos, De La Espriella indicó que se ha impuesto una regla inquebrantable al Fondo Milagro: “los recursos destinados a la tragedia no pasarán por manos de intermediarios, sino que llegarán de forma directa al pueblo”.

Con estas medidas, el Gobierno busca marcar una diferencia en la gestión de desastres, asegurando que así es como se hacen las cosas en la “patria milagro”.