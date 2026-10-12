Presidente De La Espriella anuncia las medidas para evitar racionamiento de energía por “irresponsabilidad del gobierno anterior”

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió a los colombianos en una alocución este 12 de octubre. El mandatario aseguró que ya tiene claro cómo se buscará evitar un apagón en Colombia y aseguró que la administración de Gustavo Petro fue irresponsable porque no tomó ninguna medida en esa materia.

“La irresponsabilidad del gobierno anterior pudo llevar al país a un apagón. El fenómeno del Niño no es una sorpresa para nadie, se sabía que venía, pero el gobierno anterior no dejó reservas suficientes ni un plan de respaldo térmico”, dijo el presidente De La Espriella.

Aseguró que el Ideam ya ha sido claro en que durante el último trimestre de este año y el primero de 2027 habrá una intensidad donde habrá menos agua en los embalses y más presión sobre la generación de energía.

Por esa razón, dijo que ya tiene listo un equipo que diseñará la hoja de ruta para evitar un apagón en Colombia.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ya ordené la constitución de un grupo especial para que tenga listo antes del 31 de diciembre las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio, sobre todo, en las regiones más vulnerables”.

El mandatario les dijo a los colombianos que pueden estar tranquilos porque personalmente hará seguimiento a este tema y que tiene clara su obligación para reducir al máximo el riesgo de racionamiento por lo que se hará una “ruta de prevención con responsables y fechas claras”.

“Colombia no puede estar desprevenida ante un fenómeno del Niño”, reiteró el presidente.

Adicionalmente contó la petición que le hizo al Congreso de la República, con un mensaje de urgencia, para contar con unos recursos de inmediato. “Un traslado de 1,2 billones de pesos dentro de la adición presupuestal de 2026 para destinarla a esta emergencia. Es la plata que el gobierno anterior no tuvo en cuenta”.

Finalmente dijo que tiene claro lo que está en riesgo y que por esa razón, una de sus prioridades será la de evitar el apagón porque afectaría la producción del país.