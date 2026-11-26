En menos de 24 horas de la directriz que dio el presidente Abelardo De La Espriella a las directivas del Inpec de frenar definitivamente el ingreso ilegal de celulares en los centros penitenciarios, el mandatario ordenó un operativo sorpresa.

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Fue en la cárcel Villahermosa de Cali, detalles que dio en su cuenta personal de X: “¡LAS CÁRCELES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO CENTROS DE OPERACIONES CRIMINALES!”.

“En un operativo de registro, control e intervención en la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde fueron intervenidos dos patios que albergan a cerca de 706 personas privadas de la libertad, las autoridades incautaron:

- 34 celulares.

- 1 módem wifi.

- 20 tarjetas SIM.

- 70 cargadores.

- 640 papeletas de marihuana.

- 36 papeletas de base de cocaína.

- 35 armas cortopunzantes.

- $5.120.000 en efectivo”.

Y avanzó en el mensaje: “Mis instrucciones son claras: intensificar los controles penitenciarios, impedir el ingreso de elementos prohibidos y desarticular las redes criminales que operan desde los centros de reclusión”.

“¡Se acabó la permisividad! No voy a tolerar que desde una celda se siga extorsionando, amenazando y atentando contra la tranquilidad de los colombianos.¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, recalcó el jefe de Estado.

Cabe reseñar, que en el evento de la inauguración de la megacárcel en La Guajira, el presidente De La Espriella dio una orden directa al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez para atacar la corrupción en los centros penitenciarios del país.

“He exigido al Inpec que impida el ingreso ilegal de teléfonos celulares y que tome las medidas necesarias para evitar que las cárceles se conviertan en centros de comisión de delitos”, dijo el mandatario.

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Finalmente anotó en esa ocasión: “También he ordenado que se investigue cómo llegan esos celulares a los internos y que se identifique a los funcionarios que puedan estar facilitando el ingreso de estos aparatos”.