Esta semana se han registrado en el país varios hechos violentos que han sacudido el orden público; uno de ellos fue el carrobomba que fue detonado en Villavicencio y que dejó a más de 20 personas heridas.

Comerciante huilense, tras ser rescatado, tuvo respuesta de Abelardo De La Espriella: esto dijo el presidente

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, explicó que la ola de violencia se debe a que su Gobierno está golpeando con contundencia a los grupos armados al margen de la ley.

Sobre el hecho terrorista ocurrido en el Chocó, el mandatario colombiano impartió las primeras medidas: “Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional”.

“A su familia y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune”, afirmó el jefe de Estado.

Además, mencionó: “He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista”.

“A los autores de este atentado les advierto: ¡Los vamos a encontrar y van a responder por este asesinato! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública ni sembrando terror entre los colombianos”.

Por otro lado, este jueves 26 de noviembre, De La Espriella confirmó que fue rescatado un comerciante que llevaba más de 70 días secuestrado.

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“Fernando Murcia Castro está libre gracias a una contundente operación de nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía. Escucharlo agradecer a quienes hicieron posible su rescate reafirma mi compromiso de combatir sin tregua el secuestro en Colombia”, dijo De La Espriella.

Finalmente, agregó: “Mi reconocimiento y gratitud a nuestros soldados y policías, que arriesgan sus vidas para proteger las de los colombianos. Que les quede claro a los secuestradores: en mi gobierno, la libertad de los colombianos no tiene precio y quienes atenten contra ella tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”.