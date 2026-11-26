En Colombia tenemos una habilidad casi admirable para estrenar gobierno y repetir libreto. Cambian el tono, el eslogan y el color de la corbata, y la guerra sigue sentada en la misma silla, esperando a que alguien le ofrezca un tinto.

Empiezo por lo que debería ser obvio y en este país nunca lo es. Rechazo la violencia de los grupos armados. La del ELN que manda drones con explosivos contra estaciones de Policía y la de las disidencias que ponen carros bomba en pleno casco urbano. Y lo digo sin rodeos. Estoy del lado del Estado y de los soldados y policías que ponen el pecho en esos territorios. Defender a nuestra Fuerza Pública también significa exigir que la vida de nuestros uniformados no se desgaste en operaciones cuyos resultados sean apenas temporales. Su sacrificio merece traducirse en seguridad permanente, no solamente en estadísticas operacionales.

El nuevo Gobierno decidió que la respuesta es la ofensiva total. Bombardeos, capturas, balances diarios en redes y una promesa. Por cada ataque, una respuesta letal. Los grupos armados, como era de esperarse, contestaron. Y aquí estamos otra vez, contando muertos de lado y lado y llamándolo estrategia.

Ahora bien, el Gobierno basa su apuesta en argumentos que merecen tomarse en serio. Los grupos armados crecieron en los últimos años. Según las propias autoridades, sus integrantes pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Hay territorios donde el Estado simplemente no manda, y nadie puede pedirle a un gobierno que se quede mirando mientras le secuestran funcionarios y le atacan soldados. Quien defiende la mano dura dice algo difícil de rebatir. No hay cómo sentarse a dialogar con quien te sigue disparando. Hasta ahí, de acuerdo. El problema empieza cuando la ofensiva se confunde con la política entera.

El cabecilla siempre tiene reemplazo. Cada vez que cae un jefe, el país celebra como si se acabara la película. Pero una estructura criminal funciona como una empresa. Tiene nómina, rutas, proveedores, clientes y un organigrama que no depende de un solo nombre. Cuando cae el gerente no se cierra la empresa; se abre una vacante. Y en Colombia esas vacantes se llenan a bala, porque la sucesión se disputa entre los mandos medios que quedan. Lo vimos hace poco en la Sierra Nevada. Tras la muerte de un cabecilla en una operación de la Fuerza Pública, su grupo impuso un paro armado de 72 horas en Santa Marta y sus alrededores. El golpe fue contra el jefe; la cuenta la pagaron el tendero que no abrió, el taxista que no trabajó y el niño que no fue al colegio.

Mientras exista la renta, habrá quien la administre. Este es el punto que me parece más importante y el que menos se discute. La guerra en Colombia es, antes que nada, un negocio. Coca, oro ilegal, extorsión, contrabando, tráfico de personas. Y es un negocio transnacional. Los insumos químicos entran por algún puerto, la droga sale por el Pacífico o por la frontera, el oro termina en mercados internacionales y la plata se lava en ciudades, fincas, constructoras y empresas de fachada que no quedan en el monte. Un bombardeo golpea el eslabón más barato de esa cadena, el muchacho que reclutaron en una vereda y que reemplazan en una semana. Los eslabones caros, los que mueven el dinero, siguen intactos. Y el negocio también tiene socios donde menos queremos verlos. La Fiscalía imputó a un coronel del Ejército por, presuntamente, recibir pagos millonarios del ELN y de las disidencias a cambio de pasarles información sobre operaciones militares. A esa parte del problema no la alcanza ningún avión.

¿Cuántos cabecillas tendrá que abatir Colombia mientras las organizaciones criminales conserven su capacidad de reclutar menores de edad? Detrás de cada niño reclutado hay una organización criminal responsable de arrebatarle su infancia y, con frecuencia, un Estado que no consiguió garantizarle protección y oportunidades. No podemos permitir que nuestros niños se conviertan en el personal de reemplazo de una guerra que parece no tener fin.

Contar bajas no es lo mismo que recuperar un país. Una operación militar puede ser exitosa y, aun así, no garantizar la seguridad permanente del territorio. El verdadero examen comienza cuando termina la operación. ¿Quién gobierna, quién administra justicia y quién protege al ciudadano?

Medir la seguridad por bajas es medir lo que no importa. Un gobierno que publica todos los días cuántos neutralizó está diciendo que ese es su indicador de éxito. Pero las cifras que de verdad describen la vida de la gente cuentan otra historia. La propia comparación del Ministerio de Defensa entre los primeros meses de este Gobierno y los del anterior muestra más militares heridos, más niños reclutados y más secuestro y extorsión, mientras caen la erradicación de coca y las capturas de integrantes de grupos armados. Los ataques con drones del ELN pasaron de 36 en todo 2025 a 143 hasta finales de octubre. Si la ofensiva estuviera desmontando las estructuras, esas cifras irían en la dirección contraria. Y hay algo peor. Cuando a una fuerza armada se le premia por bajas, aparecen los incentivos para producirlas como sea. A los colombianos no hay que explicarnos cómo termina eso; ya tuvimos que inventarle un nombre.

La espiral la pagan siempre los mismos. La lógica de la respuesta letal tiene un problema de diseño. Invita a la retaliación. El grupo armado no puede competir con un bombardeo, entonces responde donde el Estado es débil, con un dron sobre una estación de Policía, un paro armado o un carro bomba en una calle llena de gente. Y cada uno de esos hechos justifica el siguiente bombardeo. Amnistía Internacional ya advirtió que, con una guerra tan militarizada, la población queda atrapada entre los grupos armados y el aparato estatal. No es una figura retórica. Es la vida en el Catatumbo, en el Cauca y en Arauca.

No estoy pidiendo ternura con los criminales. Estoy pidiendo que la ofensiva le duela más al negocio que a la vereda. Que la persecución de la plata tenga tanto presupuesto como los bombardeos, que la extinción de dominio llegue a las fincas y a las cuentas y no solo a los campamentos, que los insumos químicos se controlen en el puerto antes de que lleguen al laboratorio, que la cooperación con los vecinos persiga rutas y dinero además de hombres, y que el Estado llegue a los territorios con algo más que helicópteros, con una vía, un juez, un colegio y alguien que le compre la cosecha al campesino antes de que llegue el que le compra la coca.

Los partes de victoria se escriben al día siguiente del bombardeo. La seguridad, en cambio, se escribe en la vereda seis meses después, cuando ya se fueron las cámaras y alguien tiene que decidir si abre la tienda o si manda al hijo al colegio. Si en esa vereda la extorsión sigue llegando puntual cada mes, no hay balance en X que le cambie a la gente lo que ya sabe. Mientras el negocio siga intacto, cada cabecilla abatido es apenas un ascenso para el que venía detrás. Y la guerra, que ya conoce la casa, seguirá sentada en la misma silla, esperando a que el nuevo anfitrión le sirva el tinto.