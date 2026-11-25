Detrás del rostro de una mujer hay historias que nadie alcanza a imaginar. A unas les toca más difícil que a otras, pero son muchas las que se ven obligadas a hacer invisible su dolor para continuar con sus vidas, sostenerse económicamente y seguir construyendo sus sueños.

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¿Cuántas mujeres deben ponerse una máscara cada mañana para salir a trabajar, atender a sus hijos, liderar equipos, cumplir con sus responsabilidades y ofrecer una sonrisa amable cuando emocionalmente están destruidas y ni siquiera saben por dónde comenzar a reconstruir sus vidas?

Hay mujeres que han aprendido a disimular el sufrimiento, a responder que están bien cuando no lo están y a resolver los problemas de los demás mientras intentan encontrar respuestas a los suyos. La sociedad suele admirar su fortaleza, pero pocas veces se detiene a preguntar cuánto les cuesta mantenerla.

Ser una mujer independiente, profesional, exitosa o económicamente productiva no la hace inmune a la violencia. Detrás de cada mujer que lucha por defender sus derechos hay una historia, una verdad y un dolor que nadie debería atreverse a minimizar.

Existen hombres abusadores, desconectados emocionalmente del dolor que provocan, capaces de ejercer violencia psicológica, económica y patrimonial, anteponiendo sus propios intereses a la dignidad y al bienestar de una mujer. La violencia no siempre se manifiesta a través de una agresión física. También está presente en la manipulación, la intimidación, la humillación, el control económico y en el desgaste emocional que supone tener que defender aquello que legítimamente les corresponde.

Lo más preocupante es que muchas mujeres terminan normalizando estas conductas, sintiendo culpa, vergüenza o miedo a denunciar, incluso cuando su tranquilidad y su dignidad están siendo vulneradas. Por eso, esta fecha también debe invitarnos a reflexionar sobre el poder de la solidaridad entre mujeres.

Pocas experiencias son tan gratificantes como escuchar a una mujer decir ‘ayúdame’ y encontrar a otra capaz de responderle ‘yo también pasé por ahí’. En ese encuentro nace una oportunidad para transformar el dolor en propósito, para ayudar a una mujer a encontrar un norte, ofrecerle un salvavidas cuando siente que está a punto de hundirse y acercarle las herramientas que necesita para recuperar su vida.

Qué importante sería que cada mujer tuviera a su alcance un directorio de profesionales, abogados, psicólogos, instituciones y redes de apoyo a las que pudiera acudir sin miedo a ser juzgada. Porque acompañar no es solamente escuchar, abrazar o recomendar que sea fuerte; es ayudar a identificar soluciones, abrir puertas, facilitar el acceso a la justicia y generar oportunidades que le permitan recuperar su autonomía emocional y económica.

Y qué gratificante es ver cómo una mujer comienza a brillar nuevamente, recupera la confianza en sí misma, vuelve a sonreír, toma decisiones sin miedo y empieza a construir una nueva versión de su vida. Sentir el orgullo de haber aportado a ese proceso de transformación es también una de las expresiones más genuinas de la solidaridad humana.

Pero esta responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres. Necesitamos instituciones que protejan, una justicia oportuna, empresas que comprendan estas realidades y una sociedad que deje de normalizar comportamientos abusivos.

Necesitamos también educar a las nuevas generaciones en el respeto, la empatía, la inteligencia emocional y la resolución pacífica de los conflictos, para evitar que los patrones de violencia continúen reproduciéndose de generación en generación.

A todas aquellas mujeres que sienten miedo, culpa o vergüenza, es importante recordarles que no tienen por qué avergonzarse de una violencia que no eligieron vivir, que buscar ayuda y encontrar una ruta segura para denunciar son actos de valentía y amor propio.

Hoy es un día para reconocer a las mujeres que han sido heridas, a las que siguen luchando en silencio, a las que han tenido que reconstruirse una y otra vez y a aquellas que, aún sintiendo miedo, encuentran el valor para defender su dignidad.

Hoy, más que nunca, debemos reivindicar aquellas palabras que jamás deberían perder su significado: a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Tampoco se les destruye emocionalmente, se les manipula, se les despoja de su patrimonio ni se les silencia.

¡Que vivan las mujeres guerreras, valientes, libres y tenaces, fieles a sus sentimientos, a sus principios y a su verdad! Que ninguna mujer tenga que renunciar a su dignidad para sobrevivir, que ninguna tenga que esconder su dolor detrás de una sonrisa y que ninguna se sienta sola cuando decida levantar su voz.

Que el 25 de noviembre no sea solamente una fecha, sino un compromiso serio y permanente con el derecho de todas las mujeres a vivir sin miedo.

Paola Dávila-Pestana Porto

Global CEO de Fundación nu3