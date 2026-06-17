Algo cambió en Colombia esta semana, y no hizo ruido. No apareció en los discursos ni en las encuestas. Lo encontré recorriendo el territorio: en miradas cansadas que aún conservan una chispa de esperanza, en conversaciones simples donde, por primera vez en mucho tiempo, no dominaba la resignación.

No era euforia. Tampoco rabia. Era algo más difícil de nombrar: una certeza silenciosa de que este país todavía puede encontrar un mejor camino. Se percibe en las plazas de mercado, en los parques, en las oficinas y en los hogares, en la forma en la que la gente empieza a hablar del futuro con una cautela distinta, como quien quiere creer pero todavía teme decepcionarse.

Es la ilusión de no tener que acostumbrarnos a lo que no funciona. Y eso, en un país como el nuestro, ya es muchísimo.

Porque durante años normalizamos demasiado. Normalizamos la frustración y la división. Normalizamos pensar que avanzar era un privilegio de pocos. Normalizamos escuchar a millones de personas decir que trabajan todos los días y aun así sienten que la vida nunca les alcanza.

Pero algo parece moverse.

Lo noté en una señora del Caribe que me dijo, sin cálculo político ni discurso aprendido: “Nos merecemos una Colombia de gente buena, que piense en nosotros”. Lo dijo como quien está cansada de escuchar siempre las mismas promesas sin ver que algo cambie de verdad.

Y creo que ahí está pasando algo importante. No se trata solamente de una elección. Se trata de una oportunidad emocional y colectiva de preguntarnos qué país queremos empezar a construir desde el lunes.

El país del día después.

Porque más allá de los candidatos, la verdadera decisión de este domingo es si seguimos atrapados en la pelea eterna y en la idea de que Colombia no tiene salida, o si nos atrevemos a creer que todavía podemos corregir el rumbo.

En los territorios no encontré gente esperando milagros. Encontré algo más poderoso: personas que quieren recuperar tranquilidad, dignidad y futuro. Personas que quieren volver a sentir que trabajar vale la pena, que criar hijos aquí todavía tiene sentido, que levantarse cada mañana no tiene por qué ser únicamente sobrevivir.

Y hay algo más que entendí recorriendo esos lugares: la gente no está pidiendo discursos perfectos. Está pidiendo empatía, presencia, honestidad. Que alguien, por fin, entienda lo que se siente vivir con incertidumbre todos los días.

Por eso esta elección tiene algo distinto. Porque debajo del ruido político hay una emoción mucho más grande recorriendo el país: el deseo silencioso de volver a creer. De creer que Colombia puede ser un país menos agresivo y más humano, más sensato, más unido alrededor de lo básico.

Tal vez por eso esta semana se siente diferente. Porque incluso entre el cansancio, incluso entre tantas decepciones acumuladas, millones de personas parecen haber tomado una decisión interior: no renunciar del todo a la esperanza.

Y eso puede cambiarlo todo.

El día después no empieza en el discurso del ganador, empieza en lo que cada uno decida hacer con su pedazo de país. Empieza en el vecino que decide involucrarse en su junta comunal, en el padre que vuelve a creer que vale la pena enseñarle a sus hijos a soñar en grande, en el líder que entiende que gobernar bien es escuchar primero. Empieza en exigir, sin agresividad pero sin resignación, que las promesas se cumplan. Porque el verdadero cambio no lo hace quien llega al poder, lo hace quien decide no quedarse esperando a que alguien más lo construya.

Confío en que elegiremos bien. Pero, sobre todo, confío en algo más grande: Colombia cambia cuando su gente decide volver a creer en ella. Y quizá ese cambio ya empezó.

Paola Dávila-Pestana Porto

CEO Fundación nu3