Liderar sin perderse en el intento

Durante muchos años, sin planearlo, la vida y mi profesión me llevaron a liderar equipos desde muy joven. Así, lo que comenzó como una responsabilidad laboral terminó convirtiéndose en una escuela permanente de crecimiento profesional, emocional y humano, y sin dudarlo mi mayor pasión.

A lo largo de los años he vivido distintas etapas del liderazgo y cada una ha dejado aprendizajes profundos. Hoy, después de recorrer distintos escenarios empresariales y personales, puedo decir que pocas veces se habla realmente de lo fuerte que es ser líder.

Porque detrás de cada resultado, de cada meta alcanzada y de cada logro visible, existen batallas silenciosas que casi nadie conoce. Vivimos en una sociedad que admira el éxito, pero rara vez pregunta cuánto costó construirlo.

Muchas veces, para un líder el descanso deja de existir. Los horarios desaparecen y la línea entre la vida personal y profesional comienza a desdibujarse hasta mezclarse del todo. Las jornadas se vuelven interminables, las decisiones pesan más de lo que aparentan y cada elección trae consecuencias que pueden impactar no solo a una empresa, sino también a personas, familias y sueños.

Ser líder implica convivir constantemente con la presión. Es invertir tiempo, pensamientos y hasta noches sin dormir buscando soluciones. Es sostener equipos mientras internamente también existen dudas, miedos o agotamiento. Porque aunque los colaboradores esperan respuestas, dirección y estabilidad, muchas veces el líder tampoco tiene todas las soluciones. Sin embargo, debe encontrarlas.

Ese es uno de los costos invisibles del liderazgo. El verdadero peso del éxito solo lo conoce quien lo construye. Y aunque el liderazgo puede traer satisfacción, crecimiento y propósito, también exige equilibrio. A veces, como seres humanos, nos cuesta pedir ayuda. Creemos que ser fuertes significa soportarlo todo en silencio, cuando en realidad reconocer nuestros límites también es un acto de valentía.

Ahora bien, la salud mental de un líder es tan importante como sus resultados. No podemos permitir que la carga emocional termine ocupando todos los espacios de nuestra vida laboral y personal. Porque tarde o temprano todo lo que sentimos se refleja en lo que transmitimos. Un líder agotado emocionalmente no solo se afecta a sí mismo, también impacta a quienes lo rodean.

Por eso hoy creo más que nunca en la importancia de construir liderazgos conscientes, humanos y emocionalmente sostenibles. Todos tenemos derecho al salario emocional, al tiempo valioso, a la recompensa por cada esfuerzo.

Liderar no debería ser sinónimo de sacrificar completamente nuestra tranquilidad, salud o esencia. El verdadero liderazgo también consiste en aprender a delegar, en poner límites, en pedir apoyo cuando es necesario y en entender que cuidar de nosotros mismos no nos hace menos capaces, sino más humanos.

Porque los resultados no solo deben alcanzarse, también deben sostenerse, y para sostenerlos, primero debemos aprender a sostenernos nosotros mismos.

Karen Giraldo, CEO de Mike Pizarro Plastic Surgery