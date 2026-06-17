Cómo destacar en LinkedIn: la clave está en su propuesta de valor

Cada vez que alguien me dice que LinkedIn no funciona, suelo hacer la misma pregunta: ¿qué espera que ocurra?

Después de más de 12 años acompañando a profesionales en Latinoamérica a construir su empleabilidad, conseguir mejores oportunidades laborales, atraer clientes o posicionarse como referentes en sus industrias, he llegado a una conclusión: el problema no está en LinkedIn.

La mayoría de las veces, lo que falla es la forma en que las personas cuentan su propuesta de valor.

Creo que nunca había sido tan fácil conectarse con oportunidades laborales y de negocio como hoy. En una época donde es posible conectar con reclutadores, líderes empresariales, clientes potenciales y aliados estratégicos desde cualquier lugar del mundo, seguimos creyendo que la visibilidad profesional ocurre de manera espontánea, que el mercado reconocerá nuestro talento por sí solo, que la experiencia habla por nosotros. Pero no es así.

Durante años fuimos educados para trabajar bien, no para comunicar lo que hacemos bien. Nos enseñaron que si lo contábamos sería visto como falta de humildad. Nos enseñaron a cumplir objetivos, entregar resultados y adquirir experiencia. Sin embargo, pocas personas aprendieron a traducir esa experiencia en una propuesta de valor clara para el mercado.

Y esa es una de las razones por las que tantas personas pasan desapercibidas. Y no necesariamente por falta de experiencia ni potencial, sino por falta de claridad.

He conocido personas con hojas de vida extraordinarias incapaces de explicar en una conversación cuál es su diferencial. Profesionales con décadas de experiencia que describen sus carreras únicamente a través de cargos y responsabilidades, sin poder expresar el impacto que han generado. Líderes brillantes que esperan que otras personas descubran su valor, mientras ellos permanecen en silencio.

LinkedIn simplemente hace visible esa realidad. La plataforma funciona como un espejo. Cuando una persona no tiene claro qué la hace diferente, su perfil termina pareciéndose a miles de perfiles más. Cuando no sabe qué problema resuelve, publica contenido genérico. Cuando no entiende cuál es su posicionamiento, intenta hablarle a todo el mundo y termina conectando con nadie.

Por eso me llama la atención la obsesión actual con el algoritmo. Se habla constantemente sobre horarios de publicación, formatos, alcance e inteligencia artificial. Y aunque esos elementos tienen relevancia, suelen distraernos de la pregunta más importante: ¿qué estamos comunicando realmente?

Ningún algoritmo puede corregir una propuesta de valor confusa o compensar la falta de posicionamiento.

En estos años también he observado otro fenómeno: muchas personas siguen asociando la visibilidad con arrogancia. Les incomoda hablar de sus logros y les cuesta compartir aprendizajes. Evitan expresar opiniones y temen ser percibidas como presumidas. Como consecuencia, terminan invisibilizando precisamente aquello que podría abrirles nuevas oportunidades.

Existe una diferencia enorme entre presumir y aportar valor. Entre buscar atención y construir reputación. Entre promocionarse constantemente y compartir conocimiento útil para otros.

Las personas que logran destacarse no necesariamente son las más experimentadas. Tampoco las que publican todos los días. Ahora, se puede publicar todos los días y que eso funcione, pero la clave está en el contenido y claridad de esa información. Con frecuencia, las personas que tienen eso claro son aquellas que entienden quiénes son profesionalmente, qué pueden aportar y cómo comunicarlo de forma consistente.

La claridad genera confianza y oportunidades laborales, de negocio y crecimiento profesional.

Por eso, cuando alguien me pregunta cómo destacar en LinkedIn, mi respuesta rara vez comienza hablando de LinkedIn. Empieza hablando de la identidad profesional. Hablo mucho de la propuesta de valor. Eso que usted sabe hacer diferente, que se le facilita y que entrega al mundo desde su rincón de aporte.

Les hablo también de posicionamiento. De la capacidad de convertir años de experiencia en un mensaje que otros puedan comprender y recordar. De una narrativa clara, pero sobre todo auténtica. Esa que solo le pertenece a cada persona.

Para mí, LinkedIn no premia a quien más publica ni a quien mejor entiende el algoritmo. Premia a quienes logran hacer visible el valor que ya tienen y a una estrategia consistente. Y esa sigue siendo una de las competencias más importantes para la empleabilidad y el mundo de los negocios de hoy.

Ana María Diazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal