En la vida, poco a poco, los seres humanos hemos ido aprendiendo la importancia de hablar menos y dialogar más. La clave del diálogo está en la prudencia y en la sabiduría de saber escuchar con respeto y paciencia, entender las razones del otro y buscar puntos de acuerdo y de beneficio común que fortalezcan el desarrollo de nuestra democracia. Ese debe ser un principio de vida fundamental para todos los seres humanos, especialmente para quienes tienen altas responsabilidades en el Gobierno y en el Estado, así como en los ámbitos económico, social, étnico, religioso y político.

Más aún cuando, poco a poco, hemos ido olvidando que la vida da muchas vueltas y que los cargos públicos o privados, por importantes que sean, no son permanentes, sino que, como todo en la vida, tienen un principio y un fin.

Esa realidad y mi propia experiencia de vida me llevan a recomendarle a todos los gobernantes servidores, tanto públicos como privados, así como a quienes se han beneficiado de la riqueza, que eviten ser prisioneros de la política del “ordeno y mando” y que, por el contrario, adopten como principio de vida la práctica de respetar integralmente a las personas, escucharlas y dialogar más con ellas.

En ese camino, el sentido común nos enseña que es un error de cualquier gobernante, por importante que sea, así como de las personas con poder político, económico, social o étnico considerar posibles enemigos a quienes no piensan como ellos, desconocerlos o aislarlos hasta lograr que desistan de sus ideales y pensamientos y convertirlos, de esa manera, ciudadanos dignos de toda sospecha.

Esa concepción antidemocrática es la que, desafortunadamente, les ha costado la vida a muchas personas civiles, tanto en Colombia como en otros países.

Mi concepción democrática y humanista es precisamente la que me ha llevado a estar totalmente en desacuerdo con la violencia, el terrorismo, el secuestro y los demás delitos cometidos por los grupos armados ilegales, tanto en Colombia como en otros países, por la sencilla razón de que toda forma de violencia es mala y termina vulnerando la dignidad y el derecho a la libertad de los seres humanos.

Desde esa perspectiva de vida, considero que, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, es un deber democrático con el presente y el futuro de Colombia, que quienes habitamos en el país, en medio de nuestra diversidad social y política, expresemos nuestra indignación y condena frente a toda forma de violencia y a los atentados terroristas que han venido ocurriendo en diferentes partes del país contra la vida de la población civil, tanto urbana como rural, así como contra los integrantes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.

El sentido común nos ha enseñado, tanto en Colombia como en otros países, que las personas demócratas, más allá de nuestra procedencia social de nuestra manera de pensar políticamente, y desde lo que personalmente vengo llamando, “Unirnos en la Diferencia”, no podemos aceptar la falsa tesis de que reivindicar el diálogo social entre personas con posiciones diferentes también significa incluir a los integrantes de grupos armados ilegales que, con sus prácticas violentas y terroristas, la mayoría relacionados con los negocios del narcotráfico y la minería ilegal, nos demuestran día a día que lo que menos les interesa es la gente ni su derecho democrático a convivir en paz y en democracia.