En Colombia hay millones de ciudadanos que se levantan cada mañana para estudiar, trabajar y abrirse camino a través de la educación. Jóvenes que hacen sacrificios para pagar una matrícula, padres que destinan buena parte de sus ingresos a financiar la universidad de sus hijos, profesionales que pasan años investigando, preparándose y especializándose, y personas que, incluso después de una jornada laboral agotadora, encuentran tiempo para estudiar una maestría o un doctorado. Para todos ellos, un título no es un simple documento, representa años de disciplina, sacrificio y esfuerzo. Por eso resulta tan indignante que alguien pretenda conseguir, mediante un engaño, lo que millones de colombianos se esfuerzan legítimamente por alcanzar.

Lo que estamos presenciando en Colombia va mucho más allá de una controversia por unas hojas de vida. Estamos frente a una discusión sobre los valores que sostienen nuestra sociedad y, especialmente, sobre el significado de la honestidad en el ejercicio de lo público. Hemos construido una cultura en la que millones de personas entienden que las oportunidades se conquistan con preparación, disciplina y trabajo, pero los cuestionamientos recientes sobre títulos académicos de funcionarios y representantes políticos ponen sobre la mesa una realidad preocupante. ¿De qué sirve insistirles a nuestros jóvenes que estudien, que se preparen y que respeten las reglas, si quienes llegan a los espacios de poder terminan siendo cuestionados por presentar credenciales que no corresponden a su formación?

El caso de Juliana Guerrero, quien reconoció ante la justicia su responsabilidad en la presentación de títulos fraudulentos y recibió una condena por fraude procesal, debería servirnos como una advertencia. No estamos hablando de una equivocación sin consecuencias. Estamos hablando de utilizar información académica irregular para abrirse camino hacia una posición de responsabilidad pública. A esto se suma la controversia alrededor de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, cuyos documentos académicos fueron desconocidos por instituciones universitarias y que enfrenta actuaciones disciplinarias y denuncias por presuntas falsedades.

La discusión también ha alcanzado a otras integrantes del Congreso. Claudia Romero Nader, Andrea Vargas y la senadora Deisy Johana Osorio han aparecido en reportes y cuestionamientos relacionados con sus credenciales académicas. Sin embargo, es indispensable distinguir cada situación. Romero ha denunciado como falso un diploma que circuló a su nombre; Vargas ha explicado que es egresada, pero no graduada de Derecho, y Osorio ha negado haberse presentado como profesional graduada. No se puede condenar a nadie por una denuncia ni convertir una duda en una sentencia. Precisamente por eso se necesitan verificaciones serias, documentos auténticos y respuestas institucionales.

Frente a este panorama, considero necesario avanzar con la propuesta de revisar los diplomas y las actas de grado de los 183 representantes a la Cámara. Pero esa iniciativa debe ampliarse al Senado de la República. No existe razón para verificar las credenciales de una corporación y dejar por fuera a la otra. Quienes integran ambas cámaras ejercen representación popular, participan en decisiones fundamentales para el país y tienen el deber de ofrecer información transparente sobre sus trayectorias.

Y esta exigencia tampoco puede terminar en el Congreso. Debe extenderse a las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales. Allí también se ejerce representación política y se toman decisiones que afectan directamente la vida de millones de colombianos. No podemos permitir que se abuse de la buena fe de los electores, quienes revisan las hojas de vida de sus candidatos, conocen sus trayectorias y depositan su confianza en la información que estos presentan. Quien aspira a representar a una comunidad tiene la obligación de responder por cada credencial con la que respalda su trayectoria.

Esta revisión debe realizarse sin distinciones partidistas. A la derecha, al centro y a la izquierda; al oficialismo y a la oposición. La honestidad no tiene color político. Quienes gobiernan deben demostrar transparencia, pero quienes ejercen oposición también tienen la obligación de actuar con coherencia. No se puede convertir la ética en un discurso para cuestionar al adversario y olvidarla cuando las preguntas recaen sobre los propios integrantes. A quienes se presentan como alternativa de cambio y renovación también hay que exigirles que demuestren, con hechos, el compromiso que anuncian en sus discursos. La ciudadanía merece que la honestidad sea una práctica y no una estrategia política.

Hay una dimensión de este asunto que me parece particularmente grave. Cuando un ciudadano vota por un candidato, no solamente elige un nombre. También deposita su confianza en una trayectoria, en unas capacidades y en unas propuestas. Cuando esa persona habría presentado información académica falsa para proyectar una imagen profesional que no corresponde a la realidad, el engaño no se queda en una hoja de vida. Alcanza a los ciudadanos que le entregaron su representación y a las colectividades que respaldaron su candidatura. ¿Cómo se recupera la confianza de un elector que descubre que parte de la información con la que conoció a su candidato estaba cuestionada? ¿Con qué autoridad moral se puede exigir transparencia al Estado cuando no se ha sido transparente con quienes depositaron el voto?

Debemos entender, además, que en Colombia no se exige un título universitario para llegar al Congreso. Y así debe ser, porque la democracia no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior. Hay colombianos con enormes capacidades, experiencia y liderazgo que no cuentan con un diploma profesional. No tener un título no descalifica a nadie para representar al país. El problema aparece cuando alguien pretende aparentar una formación que no tiene o utiliza documentos irregulares para obtener beneficios. Una cosa es no haber tenido la oportunidad de estudiar y otra muy distinta es engañar para conseguir mediante la falsedad lo que otros alcanzaron con años de sacrificio.

Desde mi experiencia en la administración de justicia, considero que la respuesta debe ser institucional y no limitarse a la indignación pública. Las corporaciones deben verificar las credenciales de sus integrantes, las universidades deben certificar directamente la autenticidad de los documentos expedidos y las autoridades competentes deben investigar las posibles falsedades, establecer responsabilidades y aplicar las consecuencias legales cuando corresponda. También es necesario fortalecer los mecanismos de consulta pública para que cualquier ciudadano pueda comprobar la legitimidad de los títulos que se presentan ante el Estado. La tecnología y los registros oficiales deben estar al servicio de la transparencia.

Y quizás todavía haya más sorpresas. La revisión de las hojas de vida y el contraste de los documentos con los registros de las instituciones educativas podrían revelar nuevas inconsistencias. Ojalá no sea así, pero Colombia tiene derecho a conocer la verdad. No podemos conformarnos con que cada escándalo termine en una declaración, una disculpa o una controversia de unos cuantos días. Necesitamos que las investigaciones lleguen hasta el final y que las responsabilidades se establezcan con rigor.

Lo que está en juego no es el prestigio de un partido ni la conveniencia de un sector político. Está en juego el valor que le damos a la educación, la confianza de los electores y la credibilidad de nuestras instituciones. No podemos enseñarles a los jóvenes que el camino correcto es estudiar y esforzarse mientras toleramos que otros intenten llegar más lejos mediante el engaño.

Los millones de colombianos que estudian, trabajan, se endeudan y sacrifican tiempo con sus familias para alcanzar una meta académica merecen respeto. Su esfuerzo no puede valer menos que la apariencia de quienes buscan ocupar posiciones de poder sin haber recorrido el camino que dicen haber recorrido.

Los títulos se estudian, se trabajan y se merecen. No se inventan. El mérito no se falsifica y la honestidad no se negocia.