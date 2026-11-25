Si Colombia quiere atraer industria, debería poder mostrar cuánto cuesta operar una fábrica a las siete de la noche durante una sequía. Esa misma hora importa en un hogar que enciende la estufa y necesita que, después de pagar la luz, todavía le alcance para comprar alimentos. La transición energética se juega en esa coincidencia. Deberíamos aspirar a que cada etapa reduzca las emisiones y, al mismo tiempo, fortalezca la capacidad del país para producir y el poder de compra de los hogares.

Colombia tiene una ventaja que todavía puede aprovechar mejor. El sol puede ahorrar combustible durante el día. Los grandes embalses permiten, dentro de sus límites, reservar agua para generar después. Las pequeñas hidroeléctricas aportan según los caudales de sus cuencas. Las baterías pueden trasladar parte de la generación solar al anochecer y una industria flexible puede programar ciertos procesos cuando la electricidad cuesta menos. El mayor valor aparece cuando diseñamos estas inversiones para que funcionen juntas.

En octubre de 2026, las centrales a carbón aportaron cerca del 9 % de la electricidad del Sistema Interconectado Nacional. El gas importado aportó alrededor del 18 %. Estas cifras merecen una pregunta incómoda: ¿cuánto ganamos si retiramos una térmica a carbón y terminamos cubriendo las mismas horas con gas importado más caro? La respuesta depende de cuánto caigan las emisiones, de la disponibilidad del gas y del efecto sobre el costo del sistema. Mientras se construyen mejores alternativas, las térmicas existentes pueden prestar respaldo con carbón nacional si su disponibilidad, sus costos y su desempeño ambiental lo justifican.

Propongo que Colombia someta sus decisiones de expansión y retiro a una prueba pública de las horas difíciles. La UPME, con información de XM y del Gestor del Mercado de Gas, podría comparar cómo responderían distintas combinaciones de recursos durante una semana seca, con alta demanda nocturna y una falla en el suministro de combustible. El resultado debería mostrar cuánto cuesta abastecer al país, cuánta demanda quedaría sin atender y cuántas emisiones se evitarían. Los gremios tienen una tarea concreta: aportar costos verificables, fechas realistas y compromisos de disponibilidad que permitan contrastar esos escenarios.

Esa prueba también ayudaría a ordenar la inversión. Una línea puede liberar generación económica que hoy tiene dificultades para llegar a los centros de consumo. Una batería puede resolver varias horas críticas en una región. Un contrato de combustible puede asegurar respaldo durante una sequía prolongada. Cada decisión debe responder a la necesidad del territorio y evaluarse por su contribución al servicio y su efecto sobre el costo que asume el usuario.

La ambición debería ser que Colombia pueda decirle a una empresa cuánto le costará ampliar su producción y que una familia pueda pagar la luz sin recortar su canasta. Para avanzar hacia ambas metas, cada retiro de capacidad térmica debería tener una alternativa probada y cada nueva inversión debería demostrar cuánto mejora el servicio, cuánto reduce las emisiones y cuánto cuesta.