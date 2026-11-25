Imagínese que usted lleva años esperando el regreso de su artista favorito en los escenarios. Un día por fin anuncian fecha de un grande como Don Omar, grita de emoción e imagina lo que será una gran noche con amigos. Al siguiente día, lo que parecía ser una gran noticia para los fans, según media red social, resulta una tragedia nacional porque el evento se hará en un venue y no en otro.

Es una queja que me parece muy curiosa, casi que me atrevería a decir que son cuestionamientos ‘pagos’ o una competencia desleal. ¿O será que construir tarimas y traer artistas es un abuso, cuando era justo lo que este país llevaba años pidiendo?

El mundo al revés, versión conciertos.

Vamos a los números, que es lo que nunca aparece en esas peleas.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, su primer año, Vive Claro recibió a más de 300.000 personas. Pasaron más de 50 artistas: Green Day, Guns N’ Roses, Linkin Park, Imagine Dragons, My Chemical Romance, Ed Sheeran, Blessd y Shakira, que metió 47.578 personas en una sola noche.

Según las cifras del primer aniversario, esa actividad está asociada a más de 36.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, más de 34.000 millones de pesos en impuestos y más de 82.000 millones en turismo. Léalo otra vez: 36.000 empleos. En un país donde cada punto de desempleo es un drama.

Y aquí viene lo que casi nadie cuenta. Esa plata no se queda en la taquilla. Más del 25 % del público llegó de otras ciudades y el 8 % vino de otros países. Esa gente durmió en hoteles bogotanos, comió en restaurantes de acá, se movió en taxi, salió de rumba, compró la camiseta en la esquina.

El que más gana con un concierto muchas veces no es el que vende la boleta. Es el mesero, el conductor, el del hostal, la señora de las empanadas a la salida. Entonces, ¿quién pierde? ¿El fan que ya no tiene que sacar pasaporte para ver a su artista? ¿El hotel de Teusaquillo o el restaurante de Galerías? ¿La ciudad, que se queda con impuestos que antes se iban para Lima o Santiago? ¿El técnico de sonido, el de logística, el de seguridad, que antes rogaban por tres fechas al año? No, señor. El único que pierde es el que estaba muy cómodo con Bogotá de escala de segunda.

Lo de la competencia desleal merece párrafo propio, porque es el argumento más flojo de todos. Cuando llega un jugador nuevo con mejor infraestructura, eso tiene un nombre: competencia. Sin apellido. Lo desleal sería lo contrario, que nadie invirtiera, que siguiéramos con los mismos escenarios de hace veinte años y que el primero que llegó decidiera para siempre qué se ve y qué no en esta ciudad.

Bogotá no tiene exceso de tarimas, tiene escasez. Y más tarimas son más fechas, más artistas y, si dejan funcionar al mercado, mejores precios y mejor servicio para usted y para mí.

Tampoco es que estemos jugando en la liga del barrio. Según Pollstar, la revista que le toma el pulso a esta industria en el mundo, el Coliseo MedPlus cerró 2025 en el top 4 de arenas de Suramérica, y Vive Claro se metió al top 5 de estadios con apenas seis meses abierto. Ojo, que son de dueños distintos y se pelean los mismos shows.

Eso, precisamente, es competencia, y miren lo bien que le ha ido a la ciudad. Vive Claro además fue el primer venue tipo estadio de Suramérica en recibir la certificación de sostenibilidad de BGreenly, tiene certificación Oro de evento Zero Waste, gestionó cerca de 88 toneladas de residuos en un año y suma más de 80 horas de monitoreo de ruido. Y cuando el país tembló en agosto, su pabellón se volvió centro nacional de acopio para los damnificados. ¿Eso lo mencionan los críticos? Nunca.

Esa es la indignación selectiva. Se viraliza el video del trancón y nadie comparte la cifra del recaudo. Cada fila larga es noticia, cada empleo es invisible.

La crítica que construye es bienvenida. La que solo quiere tumbar se parece demasiado al cangrejo que jala de la pata al que ya va saliendo del balde. Durante años nos quejamos de que los grandes artistas no venían. Ahora vienen, llenan, dejan plata, empleo e impuestos. Y algunos salen a buscar un ‘pero’ nuevo.

Yo prefiero un país con conciertos y oferta cultural y no uno que le toque ver siempre los espectáculos por internet.