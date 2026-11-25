Colombia lleva diez años buscando al ahogado río arriba. En 2016 no solo estuvo en juego un acuerdo de paz, sino también la confianza de muchos colombianos en que las decisiones de las urnas se respetan.

El 2 de octubre de 2016 Colombia votó. Ganó el NO por un margen estrecho, pero ganó. Fue una decisión adoptada mediante un mecanismo constitucional de participación democrática. Sin embargo, diez años después, seguimos sin cerrar esa conversación.

Quienes votaron por el NO no necesariamente rechazaban la paz. Las urnas no aprobaron un acuerdo concreto, en unas condiciones concretas. Esa diferencia, aparentemente de matiz, es clave para comprender lo que vino después.

La Corte Constitucional había establecido que el resultado del plebiscito vinculaba al presidente de la República respecto del acuerdo sometido a votación, pero no impedía continuar las negociaciones.

El Acuerdo se renegoció, se firmó nuevamente el 24 de noviembre de 2016 y su refrendación culminó en el Congreso, sin una segunda consulta popular. Su implementación normativa se adelantó mediante el procedimiento legislativo especial (fast track). La Corte Constitucional avaló esa vía institucional. Jurídicamente se encontró una solución; políticamente quedó una herida abierta.

Y las heridas políticas, cuando no se cierran, no se curan solas. Se heredan.

El pasado 12 de noviembre, durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las medidas de protección de los comparecientes, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, reconoció su constitucionalidad, pero planteó que su gran desafío era la legitimidad. El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez lo interrumpió y le pidió ceñirse al objeto de la audiencia. El episodio reabrió una discusión que el país no ha logrado cerrar.

La validez constitucional de una institución no garantiza automáticamente su aceptación social, así como el cuestionamiento de su legitimidad política no equivale a desconocer su existencia jurídica. La JEP tiene fundamento constitucional. Reconocerlo no impide examinar críticamente su origen ni la confianza que suscita entre los colombianos.

El problema no se agota en lo jurídico. Es, fundamentalmente, político. Y es un problema de pacto.

Conviene distinguir, en teoría constitucional, entre el poder constituyente y los poderes constituidos. El primero tiene su fundamento originario en el pueblo; los segundos derivan su autoridad de la Constitución. Dicho de manera sencilla, el pueblo es el dueño de la casa y las instituciones son sus administradores.

La Constitución reconoce el ejercicio de la soberanía directamente o por medio de representantes. El desafío surge cuando las decisiones de estos últimos parecen apartarse de lo expresado en las urnas.

En 2016 el pueblo habló. Sus representantes decidieron sobre un acuerdo renegociado. Aunque esa actuación encontró respaldo constitucional, muchos colombianos sintieron que su voto había sido reinterpretado sin permitirles pronunciarse nuevamente. Y cuando el ciudadano siente que su voto pierde eficacia, comienza a desconfiar de quienes lo representan.

Por eso, el debate sobre la JEP trasciende los aspectos técnicos de la justicia transicional. Es también un debate sobre la relación entre la soberanía popular, el ejercicio del poder y la confianza en las instituciones.

No estoy diciendo que la JEP no deba existir. Estoy diciendo que ninguna institución democrática puede prescindir de un pacto básico: que ganadores y perdedores acepten las reglas del juego. Y ese pacto no se construye por encima del pueblo, se construye con el pueblo.

Colombia necesita una conversación serena, incómoda y honesta sobre lo ocurrido en 2016. Necesita reconocer que una parte del país se sintió defraudada, no porque perdiera, sino porque ganó y sintió que su victoria no valió.

¿Cómo construir ese pacto?

Un pacto democrático no se reduce a un documento que firman unos pocos. Requiere reglas compartidas y la voluntad de respetarlas.

Primero, reconocer. Sin eufemismos. Reconocer que en 2016 triunfó el NO y que el acuerdo renegociado fue refrendado sin una segunda consulta popular. No para anular lo hecho, sino para comprender sus consecuencias políticas. Sin ese reconocimiento será difícil recuperar la confianza.

Segundo, acordar las reglas antes de discutir el contenido. No se puede pactar la paz, la justicia o las reformas si las reglas dependen de la conveniencia política del momento. El compromiso debe ser previo: respetar las decisiones democráticas y sus efectos constitucionales, gane quien gane.

Tercero, acudir a la ciudadanía. Un nuevo pacto sobre asuntos trascendentales, como el futuro de la justicia transicional, debería privilegiar la participación popular directa mediante los mecanismos constitucionales, incluido, cuando corresponda, el referendo, con respeto por los derechos de las víctimas, la independencia judicial, la seguridad jurídica y las obligaciones internacionales del Estado.

Y cuarto, cumplir. El pacto solo sirve si el perdedor acepta las reglas y el ganador no abusa de su victoria. La democracia exige respetar las decisiones de las mayorías y proteger los derechos de las minorías.

Ese es el camino: reconocer, acordar las reglas, votar y cumplir. El ahogado de 2016 ya no se encuentra. Lo que sí podemos evitar es que otros se sigan ahogando río abajo por la misma disputa. No se trata de buscar culpables, sino de construir, por fin, un pacto en el que el pueblo vuelva a sentir que su voz cuenta y los poderes constituidos reconozcan la fuente de su autoridad.

Ahí empieza la reconciliación. No antes.