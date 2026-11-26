Peleas distintas: El expresidente Gustavo Petro está en el centro de dos disputas que parecen la misma, pero no lo son. En una, el Consejo de Estado le ordenó borrar trinos contra el registrador Hernán Penagos y, según se ha informado, Petro dice que no lo hará y que eso no es desacato sino censura. En la otra, el Ministerio TIC le pidió a la red social X suspender su cuenta. La primera se rige por la Constitución; la segunda, por el reglamento de una empresa privada extranjera. La mezcla solo alimenta la pugna entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y su principal opositor.

Orden del Consejo de Estado: Según Asuntos Legales y El Heraldo, el 17 de noviembre se conoció un fallo de tutela que ordena a Petro retirar 12 publicaciones en las que acusó de fraude electoral a Penagos y a la Registraduría, dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Además, se debe abstener de repetir esas acusaciones mientras no haya una decisión judicial en firme. La razón: una denuncia penal no prueba el delito ni borra la presunción de inocencia. El juez protegió la honra y el buen nombre (artículos 15 y 21 de la Constitución).

¿Hay desacato?: Si no cumple, sí. Un fallo de tutela se obedece aunque se apele: el Decreto 2591 de 1991 dice que la impugnación procede “sin perjuicio de su cumplimiento inmediato” (art. 31). Petro apuesta a ganar en segunda instancia, pero mientras tanto el registrador o el propio Consejo de Estado pueden abrir un incidente de desacato, que puede terminar en arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos (art. 52). Nadie, tampoco un expresidente, escoge qué fallos cumple.

Un fallo discutible: Dicho esto, la orden tendría un problema. La Constitución es tajante: “No habrá censura” (art. 20). La regla es la responsabilidad posterior: quien injuria, calumnia o incita a la violencia responde después, ante un juez. Prohibir de antemano que alguien diga que una elección es ilegítima se parece a la censura previa. Pero tiene un lado positivo: recuerda que la libertad de expresión no es absoluta y que acusar a alguien de fraude exige pruebas, no opiniones.

La petición a X: El 22 de noviembre, el Ministerio TIC envió una carta a X para pedir la suspensión de la cuenta de Petro por “posible incitación a la violencia”, según El Tiempo y El País. El motivo fue un trino del 21 de noviembre: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, acompañado de un video de un discurso en Cali con la frase “lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”. Petro respondió que se busca censurar su comunicación.

Dos mundos: X decidirá con sus propias reglas, las que cada usuario acepta al abrir su cuenta. Que un gobierno se lo pida es válido, pero no obliga a la plataforma. A mi juicio, en ese mensaje no hay una incitación explícita a la violencia: pedir una renuncia y llamar a la calle es protesta, y la Constitución protege la manifestación pública y pacífica (art. 37). En Colombia, un ministerio no puede callar a un opositor; si cree que hay delito, debe acudir a la justicia.

La lección: Vale para los dos lados. Petro debe cumplir el fallo mientras lo controvierte, porque las órdenes judiciales no son opcionales. Y el gobierno debe tolerar la crítica, incluso la más dura. La libertad de expresión se defiende con más debate y con jueces, no con menos cuentas.

Petro reta y provoca, ha sido su estrategia. Ahora viudo de poder, acosado por escándalos, profundiza la estrategia y aprovecha cualquier fisura para mantenerse vigente.

Cita de la semana: “En Colombia se puede decir todo menos la verdad.” Atribuida a Germán Arciníegas.

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