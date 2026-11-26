La semana pasada el Gobierno nacional realizó en Nueva York la Semana Milagro (Milagro Week), un encuentro con inversionistas extranjeros cuyo propósito era atraer parte del capital que necesita Colombia para crecer al 6 %. Según la Presidencia de la República, se anunciaron compromisos de inversión y financiación por 43.205 millones de dólares, cerca de la mitad en créditos de la banca multilateral. Habrá que ver cuánto de lo anunciado se materializa.

Hay que celebrar la iniciativa. Colombia necesita capital extranjero porque el país ahorra poco y cada vez menos. Según la Superintendencia Financiera, el ahorro nacional pasó del 18,6 % del PIB en 2005 al 6,4 % en 2025. Y de ese poco, según Bancolombia, el Gobierno se queda con uno de cada dos pesos. No sorprende que la inversión haya caído al 16 % del PIB, su nivel más bajo en seis décadas.

Uno de los anuncios que más me llamó la atención en Nueva York fue el de Addi, fundada en 2018 por los caleños Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Elmer Ortega. La empresa anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años para ampliar el acceso al crédito formal y al ahorro en Colombia. Me interesa particularmente la historia de uno de sus fundadores.

Por la cercanía que tengo con su familia he tenido la oportunidad de conocer a Santiago Suárez, CEO de Addi. Santiago viene de una familia muy trabajadora de Cali. Estudió en el Colegio Jefferson y, una vez se graduó, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Yale. Hizo después una brillante carrera profesional entre Wall Street y Silicon Valley. Aun pudiendo hacer su vida en los Estados Unidos, Santiago resolvió volver a Colombia y hacer empresa en su país.

Ocho años después, Addi tiene más de cuatro millones de usuarios. El año pasado colocó más de 12 millones de créditos y lleva más de dos años dando utilidades, una rareza en una industria en la que las empresas pueden pasar años perdiendo plata para ganar mercado. Será nuestro próximo unicornio. Buena parte de los recursos que Santiago y sus socios necesitaron para desarrollar sus ideas en Colombia los consiguieron en el exterior. Entre sus inversionistas están Andreessen Horowitz, el fondo soberano de Singapur y Union Square Ventures.

Con esos recursos extranjeros montaron un negocio cuyos clientes, en cerca de la mitad de los casos, ni siquiera tienen tarjeta de crédito. En un país en el que las dificultades para acceder al sistema financiero han hecho del gota a gota una institución, hoy, gracias a Addi, un colombiano puede comprar a crédito una nevera, un celular o incluso una boleta para ir a un concierto o a un partido de fútbol sin tener que recurrir a un usurero. Y ojo: no es un ejercicio de caridad. Es un negocio rentable y por eso puede seguir creciendo.

Pero lamentablemente Addi es una excepción. Quienes quisieran hacer algo parecido en este país corren el riesgo de que la violencia o la extorsión acaben con el patrimonio que han construido. A eso hay que sumarle un gasto público depredador que se traduce en impuestos asfixiantes y que les deja a los empresarios cada vez menos recursos para invertir e innovar. No es difícil entender que muchos de los colombianos que han hecho carrera en el exterior prefieran quedarse allá.

No estoy abogando por una suerte de autarquía intelectual en la que los jóvenes más brillantes del país se queden en Colombia. Todo lo contrario. Al país le conviene que cada vez más colombianos salgan a estudiar en las mejores universidades y a trabajar en las mejores empresas del mundo y que, como lo hizo Santiago, regresen algún día con los conocimientos y la experiencia que adquirieron afuera. Lo que debería preocuparnos es que muchos de ellos no contemplen siquiera la posibilidad de volver. Con el paso de los años irán perdiendo el arraigo con el país y sus hijos probablemente harán sus vidas en otras latitudes.

De ahí que Colombia deba tener como propósito recuperar ese capital humano. Para ello no bastan las consignas patrioteras ni podemos confiar en que la nostalgia por la ciudad en la que uno creció sea suficiente para emprender el regreso. Hay que ofrecerles a esos colombianos unas condiciones mínimas para que puedan hacer aquí lo que harían en los Estados Unidos: que no los extorsionen, que no los asfixien con impuestos y que las reglas de sus negocios no cambien con cada reforma tributaria. Y lo que más debería interesarnos es que vuelvan a invertir aquí sus ideas.

Por eso la Semana Milagro no puede quedarse en un eslogan ni convertirse en una herramienta de propaganda del Gobierno. Tiene que servir para hacer de Colombia un país en el que valga la pena invertir, tanto para quienes nunca han venido como para quienes se fueron.

Que vengan los extranjeros. Y que vuelvan los nuestros.