El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, prestó atención a las declaraciones de un comerciante de Huila, quien fue rescatado por las autoridades, y le envió un mensaje.

Se trata del caso del comerciante identificado como Fernando Murcia Castro, quien por sus mismas palabras expresó que llevaba “76 días en cautiverio”; esa persona le agradeció a las autoridades por el rescate.

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Al escuchar esas palabras, el mandatario colombiano se pronunció por medio de su cuenta personal: X: “¡No hay mayor satisfacción que devolverle la libertad a un colombiano y la tranquilidad a su familia!”.

“Fernando Murcia Castro está libre gracias a una contundente operación de nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía. Escucharlo agradecer a quienes hicieron posible su rescate reafirma mi compromiso de combatir sin tregua el secuestro en Colombia”, anotó De La Espriella.

También indicó por medio de sus redes sociales: “Mi reconocimiento y gratitud a nuestros soldados y policías, que arriesgan sus vidas para proteger las de los colombianos”.

“Que les quede claro a los secuestradores: en mi Gobierno, la libertad de los colombianos no tiene precio y quienes atenten contra ella tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”, recalcó el jefe de Estado.

Pero no fue el único mensaje que publicó el presidente en materia de orden público, ya que entregó detalles de un nuevo operativo que se desplegó en el Valle del Cauca en las últimas horas.

“La tercera fase de la operación IRON deja un resultado contundente contra las organizaciones delincuenciales en el Valle del Cauca. Con cerca de 1.200 policías en terreno, y en una acción coordinada con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y autoridades territoriales, intervenimos ocho comunas y 19 barrios de Cali, además de sectores estratégicos de Jamundí y Yumbo”, dijo.

También señaló: “Se realizaron 106 diligencias de allanamiento, que permitieron desarticular 11 estructuras criminales y capturar a 89 personas. También fueron aprehendidos cuatro menores de edad.

Algunos de los criminales capturados son:

— Alias Blandón, señalado de participar en el homicidio de dos hermanas en el Bulevar de Oriente, el pasado 13 de mayo.

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— Alias Tuerto, vinculado a por lo menos seis homicidios.

— Alias Camilo y Sandra, señalados de dinamizar actividades de hurto y estafa”.

“Desarticulamos estructuras como Los Rittler, Los de la Loma, La Segunda, La Favela, Los Medi y Los Patos, entre otras. Incautamos 13 armas de fuego, más de 17.000 dosis de estupefacientes, drogas sintéticas, medicamentos controlados como fentanilo y ketamina, motocicletas y dinero en efectivo. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, concluyó.