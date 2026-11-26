El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, reveló en SEMANA el plan que tiene el Pacto Histórico en la corporación que preside y explicó las razones por las que la mesa directiva tomó la decisión de sancionar al congresista Alfredo Mondragón tras el bochornoso episodio que protagonizó este 25 de noviembre en la plenaria.

SEMANA: ¿Cómo ha visto el comportamiento de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes?

Nicolás Barguil: El Pacto Histórico está haciendo su ejercicio legítimo de oposición. Ellos lo han manifestado públicamente y han utilizado todas las formas que le permite la Ley Quinta para ejercer su derecho de oposición. Nosotros hemos sido garantistas para que así puedan darse las cosas.

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SEMANA: Diferentes congresistas advierten que habría un supuesto plan de saboteo en las plenarias.

N. B.: Lo están haciendo en el ejercicio de su oposición, que además es permitido por la Ley Quinta, de retirarse. Utilizan todas las formas para poder, de cierta manera, dilatar los proyectos que no son de interés de su bancada.

SEMANA: El fin, entonces, es dilatar la agenda legislativa del Gobierno nacional.

N. B.: Sí. No están de acuerdo con los proyectos y salen a hacerle la oposición.

Entrevista a Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Cuáles son las iniciativas que a ellos no les gusta?

N. B.: Hicieron lo propio en el presupuesto.

SEMANA: La mesa directiva de la Cámara, que usted preside, tomó la decisión de suspender por un día a Alfredo Mondragón, del Pacto. ¿Cuáles fueron las razones?

N. B.: Eso está en el artículo 73. El representante comenzó a irrespetar a la plenaria, a irrespetar a los compañeros, a salirse de tono, a gritar y esas no son las formas. No tiene nada que ver con lo que piensa él, sino cómo actúa.

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SEMANA: Algunos sectores han criticado su determinación.

N. B.: Sí, pero yo he sido garantista. Con la palabra le he dado la garantía, pero tampoco lo que puedo permitir es el irrespeto en la plenaria, a la mesa directiva y a los demás compañeros.

SEMANA: ¿Cuál es el llamado que le hace a las bancadas en la Cámara?

N. B.: Vamos al Congreso y a la plenaria a debatir, a debatir los proyectos, a debatir las ideas, no a maltratarnos o a hacer que esto pase a un maltrato o algo personal.