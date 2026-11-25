El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se pronunció desde el Congreso por las denuncias de los ‘sexo contratos’ durante la administración de Gustavo Petro.

La información en poder en la Fiscalía, y testimonios como el de Deicy Jiménez en SEMANA, exponen que la Presidencia habría canjeado encuentros sexuales con Petro por contrataciones.

Ante la polémica, que está siendo investigada por las autoridades competentes y donde se alerta que habría más 48 mujeres involucradas, tomó postura el ministro entrante.

“Los hemos venido diciendo. Es la burdelización del Estado. No conozco estos nuevos episodios, pero es, indudable, que son episodios dolorosos y tristes para nuestra institucionalidad”, dijo Ordóñez.

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