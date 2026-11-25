En su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje a Nate Morris, quien sería el nuevo embajador titular de Estados Unidos en Colombia.

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En la publicación, el jefe de Estado celebró la posibilidad de que el país vuelva a contar con un embajador titular de Estados Unidos, tras cuatro años de ausencia: “Celebro la aprobación de la nominación de @NateMorris como embajador de los Estados Unidos en Colombia por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. 🇨🇴🇺🇸”.

“Este importante paso abre el camino para el regreso de un embajador titular a nuestro país, después de cuatro años de ausencia”, indicó De La Espriella.

Además, manifestó: “Reafirmo la voluntad de mi Gobierno de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos, avanzando en una agenda común de comercio, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha frontal contra el narcotráfico”.

“Colombia y Estados Unidos son naciones amigas y aliadas que comparten el propósito de construir un futuro de mayor prosperidad para sus pueblos. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, recalcó el presidente de la República.

Nate Morris no proviene de la carrera diplomática ni ha ocupado cargos de representación internacional. Su trayectoria está ligada al mundo empresarial y a la política republicana de Estados Unidos. No obstante, Donald Trump lo escogió para ser su representante en Colombia, un país que el empresario considera estratégico para los intereses de Washington y cuya relación con China se convirtió en uno de los asuntos centrales de su audiencia ante el Senado.

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Finalmente, trascendió que Morris es un empresario de Kentucky y fundador de Rubicon, una compañía tecnológica dedicada a la gestión de residuos y el reciclaje. Según explicó durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comenzó su negocio con una línea de crédito de 10.000 dólares y logró consolidarlo como una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Aseguró que su compañía generó miles de empleos y que ofrecía atención médica gratuita a sus trabajadores.