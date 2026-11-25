En el departamento de La Guajira está ubicada la primera megacárcel del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Este miércoles 25 de noviembre, el mandatario encabezó la inauguración del nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Riohacha.

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De acuerdo con el Ministerio de Justicia se trata de “una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad penitenciaria del país con 1.722 nuevos cupos y fortalecer las condiciones de seguridad y custodia”.

“La obra cuenta con 476 celdas, 36.000 metros cuadrados construidos y un terreno de 10 hectáreas. Su construcción representó una inversión superior a los $ 362.974 millones, convirtiéndose en la primera gran infraestructura penitenciaria entregada desde 2011”, expresó un documento del Gobierno.

En el discurso que dio el presidente De La Espriella, afirmó que se debe combatir la corrupción en los centros penitenciarios: “Lo que no puede suceder es que un delincuente siga dirigiendo una organización criminal desde una cárcel, desde una celda. Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones desde los cuales se ordenan extorsiones, se amenazan a ciudadanos inocentes y se planean asesinatos”.

El presidente Abelardo De La Espriella inauguró la primera megacárcel de su Gobierno, ubicada en La Guajira y con capacidad para más de 1.700 personas. El mandatario entregó detalles de la obra. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/sXH5bHx3Oi — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

Sobre la megaobra, el jefe de Estado advirtió que estuvo detenida por cuatro años:“Esa es la Patria Milagro: hacer lo que hay que hacer y destrabar procesos para generar este tipo de obras que le traen gran beneficio no solamente a la comunidad, sino también a los reclusos”.

“El nuevo establecimiento dispone de siete pabellones para hombres, 152 cupos para mujeres y 218 para población étnica, además de espacios para atención en salud, educación, formación para el trabajo y resocialización. Cuenta también con un pabellón especial para reconocer las particularidades socioculturales de la población wayuu”, indicó el Gobierno en un comunicado.

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Finalmente, expresó: “La obra, desarrollada por el Ministerio de Justicia, la Uspec y el Inpec, representa un avance en la ampliación de la capacidad penitenciaria, la lucha contra el hacinamiento y el fortalecimiento del control institucional del Estado”.