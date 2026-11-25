Este miércoles, 25 de noviembre, será entregada la nueva prisión de Riohacha, La Guajira, la cual contará con un pabellón para mujeres, así como un espacio para indígenas Wayuu.

Se trata del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), el cual cuenta con una infraestructura de 36.000 metros cuadrados y tuvo una inversión de $307.969 millones, según registra el portal regional Río Noticias.

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Dicha prisión fue diseñada para albergar a 1.722 presos y cuenta con ocho pabellones, uno de estos para mujeres. El resto son para hombres.

Sobre esta cárcel también se estableció que cuenta con un espacio para indígenas Wayuu, además de disponer de áreas destinadas para talleres, zonas de sanidad, alojamiento para el personal de custodia, áreas administrativas y judiciales.

Con la entrega de dicha cárcel se busca reducir los niveles de hacinamiento, teniendo en cuenta que la cárcel actual de Riohacha registra niveles superiores al 260 %.

La construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) empezó a llevarse a cabo desde 2020.

Además, dicho proyecto fue desarrollado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en articulación con el Ministerio de Justicia.

Está programado que el presidente Abelardo De La Espriella arribe a Riohacha a eso de las 11:00 p.m. de este miércoles, 25 de noviembre, para la entrega de esa prisión.

A comienzos de noviembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, había anunciado que antes de finalizar el mes iba a ser entregada la prisión de Riohacha.

“Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró. Y no vayan a salir ahora con que esa cárcel no fue iniciada por el presidente Abelardo, pues claro que no. El presidente lo que va a hacer es terminar lo que en cuatro años no fueron capaces de terminar”, dijo Cancino a medios de comunicación, el pasado 4 de noviembre.