En la mañana de este 23 de noviembre, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda se refirió a las soluciones que se están implementando para hacerles llegar a familias de la Guajira agua purificada de manera rápida, sin necesidad de electricidad y sin que tengan que asumir ningún costo.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, se refirió a un aparato, de unos 2 kilos de peso y mide 43 centímetros, el cual permite realizar la purificación del agua sin necesidad de corriente eléctrica.

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Este aparato se denomina sistema de ultrafiltración ORISA, que es una alternativa que tampoco necesita de una adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Cada unidad tiene un flujo de purificación instantánea de 3 litros por minuto y registra un rendimiento aproximado de 100 litros por hora en condiciones de uso continuo.

El Gobierno Nacional entregó 28 sistemas de purificación de agua a comunidades wayuu de Uribia y Riohacha, en La Guajira, con capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas. Foto: MINVIVIENDA

El sistema reporta una eficacia de filtración superior al 99,999 %, según las especificaciones del fabricante.

Cada membrana tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de requerir sustitución, equivalente aproximadamente a 13.300 botellas de 1,5 litros.

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De acuerdo con el vocero del Gobierno, mientras se entregan estas soluciones, el Gobierno avanza en una estructuración, financiación y construcción del acueducto y el saneamiento básico para que sea posible llevar agua potable por tubería a las viviendas de esta región históricamente afectada.

En la Alta Guajira, decenas de niños wayúu caminan durante horas para llegar a estudiar. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La entrega de los equipos estuvo además acompañada de un proceso de capacitación y apropiación comunitaria, con el propósito de garantizar su uso adecuado, mantenimiento y sostenibilidad.

Adicional a ello, se hicieron pruebas desde el jagüey, donde se recogieron varias muestras de agua cruda y se pasó por uno de los filtros para verificar la eficacia de los mismos, y además, enseñar a la comunidad su uso, promoviendo la apropiación de esta tecnología por parte de las familias beneficiarias.