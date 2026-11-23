La Nación, representada por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fue condenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las graves afectaciones que sufrió el joven Andrés Juan Guerrero Rubiano.

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En el fallo se advierte que el joven fue agredido por agentes del Esmad en medio de las protestas que se adelantaron en conocido Paro Nacional de 2019.

Los hechos se presentaron el 26 de septiembre cuando se convocó un plantón estudiantil frente a la sede de la Universidad en el barrio La Macarena, en el centro de Bogotá. Esto con el fin de rechazar por los actos de corrupción que se venían presentando.

En pocos minutos, apareció un comando del Esmad que, con gases lacrimógenos, intentó disuadir la manifestación.

“Andrés Juan Guerrero Rubiano recibió en el ojo derecho el impacto de un objeto disparado desde la acera en la que se encontraban los agentes del Esmad. Fue auxiliado por defensores de derechos humanos, atendido en el puesto de salud y trasladado en ambulancia”, señala la demanda.

En el centro hospitalario fue diagnosticado con “estallido ocular con pérdida automática y funcional del ojo”. Esta acción, precisa la demanda, afectó la vida personal, académica, laboral, deportiva y emocional del joven estudiante.

En el fallo, el Tribunal concluyó la plena responsabilidad del Esmad en estas afectaciones. Para esto, se tuvieron en cuenta una decena de testimonios, documentos y pruebas técnicas.

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“(...) estos hechos indicadores, todos debidamente probados, son graves, precisos y concordantes, y permiten concluir que la lesión de Andrés Juan Guerrero Rubiano fue causada con un arma de dotación oficial accionada por agentes del Esmad en la salida vehicular de la sede La Macarena. La inferencia no se funda en la sola coincidencia entre la presencia de la fuerza pública y el daño, como lo entendió el a quo, sino en la convergencia de los hechos descritos”, precisa el fallo.

Igualmente, se advierte que pese a que el joven sí participó en un enfrentamiento directo con los agentes del Esmad, el cual se extendió por varios minutos, no existía un riesgo que justificara que se le disparara.

“(...) La Sala no pasa por alto que, según sus propios relatos, Andrés Juan Guerrero Rubiano decidió tomar parte en la confrontación de la salida del parqueadero: se cubrió parte del rostro y, durante cerca de 35 minutos, increpó a los agentes y les lanzó ‘unas pocas piedras’, aunque precisó que no manipuló artefactos explosivos”, reseña el fallo.

“Esa conducta, sin embargo, no fue la causa determinante del daño ni justifica la forma en que se empleó la fuerza. Según esos mismos relatos, en el momento del impacto se estaba retirando y se había girado tras caer una aturdidora a su lado, de modo que no representaba una amenaza actual para los agentes, que se encontraban la otro lado de la avenida”, añade.

Por lo que “la causa determinante de la lesión fue el uso irregular del arma” por parte del agente del Esmad. “No se configura la culpa exclusiva de la víctima ni procede reducir la indemnización por concurrencia de culpas”.