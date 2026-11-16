El costo invisible de usar la IA: uno de los recursos naturales más importantes podría estar en juego

El uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, implica un consumo de recursos naturales que no siempre resulta evidente para quienes las utilizan. Aunque las consultas se realizan desde un celular o un computador y las respuestas aparecen en cuestión de segundos, detrás de cada interacción existe una infraestructura tecnológica que requiere grandes cantidades de electricidad y agua para funcionar.

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Una de las cifras que ha llamado la atención sobre este fenómeno fue recogida por la revista National Geographic España. De acuerdo con una estimación citada en su publicación, generar un texto de 100 palabras mediante ChatGPT puede representar un consumo promedio de 519 mililitros de agua, una cantidad cercana a la que contiene una botella pequeña.

Este gasto está relacionado principalmente con el funcionamiento de los centros de datos, instalaciones en las que se encuentran los servidores encargados de procesar las solicitudes de los usuarios.

Estos equipos trabajan de manera constante y producen calor, por lo que necesitan sistemas de refrigeración que permitan mantener temperaturas adecuadas y evitar fallas. En algunos centros de datos, el agua se utiliza directamente para enfriar los equipos y evitar el sobrecalentamiento.

Cada de gota de agua perdida puede significar un costo enorme para el mundo. Foto: Getty Images/Bloomberg Creative

Otra parte de la huella hídrica está asociada con la generación de la electricidad que necesitan estas instalaciones, ya que varios litros de agua son empleados durante la fabricación de componentes tecnológicos, como los microchips y otros elementos electrónicos.

Hasta el momento, las estimaciones sobre el impacto ambiental de estas herramientas deben interpretarse con precaución, debido a que el consumo puede variar dependiendo del modelo utilizado, la extensión y complejidad de las solicitudes, la ubicación del centro de datos y el sistema de refrigeración que tenga instalado.

De hecho, una investigación de las universidades de California en Riverside y Texas en Arlington, calculó que se necesitaría aproximadamente medio litro de agua para procesar entre 10 y 50 respuestas de un chatbot.

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Además, es importante diferenciar entre el agua utilizada y la que realmente se consume. Una parte puede evaporarse durante los procesos de refrigeración, mientras que otra puede ser tratada, devuelta al sitio de donde salió o reutilizada, dependiendo de la instalación en la que se realice el proceso.

El crecimiento de la inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa nuevos interrogantes sobre la sostenibilidad de la industria tecnológica y a medida que aumenta el número de usuarios, también crece la necesidad de desarrollar centros de datos más eficientes y tecnologías que permitan reducir su impacto sobre los recursos naturales.