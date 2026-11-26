Este jueves 26 de noviembre, el presidente de a República, Abelardo De La Espriella, volvió a insistir en que su Gobierno respetará la autonomía de los jueces y que se acataran los fallos judiciales que se profieran.

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En el marco de una nueva versión del encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria que se llevó en Cali, Valle del Cauca, el jefe de Estado lanzó una reflexión sobre lo que llamó “obligaciones” que también tienen los funcionarios judiciales.

“La República tiene el deber de asegurar la independencia de sus jueces. Un juez debe poder tomar sus decisiones con libertad, sin recibir instrucciones del Gobierno, sin presiones de los particulares ni de los medios y sin temor a represalias por el sentido de sus providencias”, dijo De La Espriella.

Y avanzó en su intervención en el evento: “Como presidente de la República de Colombia respeto esa independencia y tengo muy claro que el Gobierno no puede intervenir en las decisiones judiciales. Es más, debe cumplirlas, aun cuando no esté de acuerdo con ellas. Porque si existe un desacuerdo con una providencia, debe acudirse a los recursos que ofrece el derecho”.

El presidente Abelardo De La Espriella volvió a reflexionar sobre el respeto a la autonomía de los jueces: “Pero la independencia no significa que los jueces estén exentos de obligaciones”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/X9mXdUqjSf — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026

“Jamás a las presiones sobre el juez que las dictó. Pero la independencia, queridos amigos, no significa que los jueces estén exentos de obligaciones. La autoridad que reciben les exige prudencia, honradez y un profundo respeto por las personas que acuden a la justicia”, anotó el mandatario colombiano.

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Finalmente, aseguró el mandatario colombiano: “Aquí debo hacer una distinción inequívoca entre dos aspectos. Un juez puede equivocarse al decidir un asunto o adoptar una interpretación que otros juristas no comparten, sin que por ello haya cometido una falta disciplinaria. Otra cosa es quien incumpla los deberes de su cargo. Y esa diferencia debe tenerse siempre presente”.