Un video que circula en redes sociales refleja la grave situación que viven desde el sábado 17 de octubre los habitantes de Linares y Los Andes, Sotomayor, en Nariño, al sur de Colombia, por los combates entre los grupos ilegales del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño.

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En la pieza audiovisual se ve la humilde casa de una adulta mayor de nombre Rosa, habitante de la vereda Tabiles, que fue destruida en el ataque con un dron.

“Estos son los daños de la casa de mi tía Rosa, ellos están ahorita aquí recogiendo lo que lo que les quedó de las cositas que les quedaron, miren los daños, ellos no estaban aquí si no en esta pieza”, se escucha decir a un familiar de la víctima.

“Estaba en la cocina queriendo hacer desayunito, porque pensé que eso se iba a normalizar, pero no, pues, ellos no respetaron a nada, lo que les dio fue verme la casita destrozada, después de tanto sufrimiento”, se escucha responder a la mujer.

En medio de los enfrentamientos están los habitantes de las veredas El Arenal, Villa Nueva, La Loma y El Carrizal, en Los Andes, y Tabiles, Parapetos, Tambillo de bravos y La cocha, en Linares.

La situación es tan grave, que la Alcaldía de Los Andes ordenó el cierre de todos los escenarios deportivos, así como suspendió las clases en la Institución Educativa Técnico San Juan Bautista, ubicada en el casco urbano de Sotomayor, igual que en los Centros de Desarrollo Infantil - CDI, en el casco urbano, y en la Institución Educativa La Paz, ubicada en la vereda El Carrizal.

“La Administración Municipal hace un llamado a los padres de familia, acudientes, estudiantes y comunidad en general a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades competentes y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, dice el comunicado.

“Reiteramos que la vida, la seguridad y la integridad de nuestra comunidad son la prioridad. Continuaremos atentos a la evolución de la situación y comunicaremos oportunamente cualquier decisión relacionada con el retorno a las actividades académicas presenciales”, explicó.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y “hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos”.

“Es indispensable asegurar el acceso oportuno a alimentación, agua potable, salud, protección y demás bienes y servicios esenciales. Así mismo es fundamental no obstaculizar y permitir el acceso de los organismos humanitarios a las zonas, garantizando las condiciones de seguridad necesarias, sin generar riesgos adicionales para la población ni para el personal que cumple estas labores”, añadió.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín. 23 de febrero de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Alex González, secretario de Paz, Convivencia y Seguridad ciudadana de la Gobernación de Nariño, fue a la zona y junto al alcalde de Linares, Iván Zambrano; a campesinos de la región, y a transportadores, ayudaron a rescatar a familias enteras que estaban confinadas en medio del fuego cruzado.

“Hemos realizado un corredor humanitario para sacar a las personas que se encontraban en un confinamiento en las veredas de Parapetos, en Tambillo de Bravos y en la vereda de La Cocha”, dijo el funcionario.

“Fuimos en carne propia, sin ningún tipo de acompañante, simplemente algunos valientes linareños que decidieron en sus camionetas, en sus volquetas.. decir ‘vamos por estos linareños que están sufriendo este este combate’, y fue así que logramos evacuar”, manifestó el alcalde.