Por fuertes sospechas, Migración Colombia inadmitió a extranjera en pleno aeropuerto

Migración Colombia hizo pública la inadmisión del ingreso al país de una ciudadana extranjera que, según la entidad, cumplía con el perfil de una persona que tendría como objetivo hacer acciones ilícitas dentro del territorio nacional.

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En el video compartido por la entidad, se ve a agentes de la misma esperando a la mujer luego de que el vuelo en el que venía arribara al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, donde la sospechosa pretendía ingresar al país.

De acuerdo con la información brindada, la mujer venía en un vuelo procedente de Estados Unidos. Asimismo, su inadmisión se debería a que presuntamente se trataría de una agresora sexual de menores que viajó hasta Colombia con el objetivo de realizar este tipo de actividades.

Por otro lado, se resaltó que esto se logró gracias a la cooperación internacional entre nuestro país y Estados Unidos, debido al constante intercambio de información entre ambos territorios mediante el programa AngelWatch.

Esta iniciativa se trata de una medida con la cual, de acuerdo con Migración Colombia, se puede identificar a presuntos agresores sexuales de menores de edad y viajeros con el perfil de turismo con fines de explotación sexual.

La estrategia buscaría evitar que personas que encajen con este patrón lleguen a Colombia para continuar con estas actividades que ponen en riesgo a niños y jóvenes de diferentes lugares.

Este resultado se da mientras Cali continúa realizando diferentes operativos mediante el Plan Cristo Rey, el cual tiene el objetivo de reducir la criminalidad en la ciudad y disminuir los focos de inseguridad que muchas veces se convierten en un problema para la ciudadanía.

“Los resultados en seguridad también continúan: desde el 24 de septiembre, con la Operación Iron, los delitos de alto impacto en este sector han disminuido un 83 %. Además, reportamos una reducción del 100 % en homicidios y hurtos de motos y carros durante este mismo periodo”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

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Además, el mandatario calificó como dolorosas las situaciones encontradas durante estos operativos, ya que se han hallado menores en condiciones graves de vulnerabilidad. Eder afirmó que encontraron a dos niños consumiendo bazuco en una vivienda y a once niñas indígenas que fueron obligadas a realizar actos indebidos.

Se espera que durante los próximos días las autoridades sigan realizando labores de atención en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca y continúen obteniendo resultados contra las actividades al margen de la ley.