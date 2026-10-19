Fuertes lluvias en Cali: preocupación por inundaciones y afectaciones de movilidad

Después de un fin de semana marcado por el sol y una sensación térmica cercana a los 29 grados centígrados, Cali amaneció este lunes 19 de octubre bajo fuertes lluvias.

El aguacero provocó inundaciones en varias vías, complicaciones para los conductores y alertas de las autoridades, que mantienen el monitoreo en distintos sectores de la ciudad.

Múltiples emergencias en Cali por aguacero de esta tarde: calles inundadas y carros atrapados

Uno de los puntos reportados por los ciudadanos es la carrera 15, entre las calles 12 y 21, donde conductores advirtieron sobre la acumulación de agua en la calzada. La situación también afecta la movilidad en la Avenida Simón Bolívar, entre las carreras 56 y 83, donde se reporta tráfico lento mientras continúan las precipitaciones.

El panorama tampoco es tranquilo en el norte de Cali. Habitantes de esta zona informaron sobre un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica, mientras los reportes de movilidad advierten dificultades para transitar por diferentes corredores de la capital vallecaucana.

Las lluvias tienen en alerta a las autoridades

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hasta las 7:45 de la mañana se registraban encharcamientos en algunas vías, situación que ya estaba generando congestión vehicular.

Ante las condiciones climáticas, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo mantiene el monitoreo de distintos puntos para seguir la evolución de las lluvias y atender posibles emergencias.

Los agentes de tránsito también recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y conservar una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes en medio de la lluvia y la baja visibilidad.

Por ahora, los reportes disponibles dan cuenta de inundaciones y afectaciones en la movilidad, pero no incluyen un balance consolidado de daños ni de personas afectadas.

¿A dónde llamar en caso de emergencia?

Las autoridades recordaron las líneas a las que pueden comunicarse los ciudadanos si necesitan ayuda durante las precipitaciones: Bomberos: 119, Defensa Civil: 144, Cruz Roja: 132, Policía Nacional: 112, Línea Única de Emergencias: 123

Mientras continúen las lluvias, se recomienda evitar atravesar sectores inundados y estar atentos a las indicaciones de las autoridades. La evolución del aguacero será clave para determinar si las afectaciones viales aumentan o comienzan a disminuir durante la jornada.