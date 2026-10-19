Robos con gas pimienta e inseguridad en concierto de Ryan Castro en Cali: “Un robadero”

Lo que debía ser una noche para cantar y disfrutar terminó en denuncias de inseguridad. Tras el concierto de Ryan Castro en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, varios asistentes utilizaron las redes sociales para reportar diferentes robos durante el evento y, especialmente, a la salida del escenario deportivo.

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Los testimonios señalan una modalidad que genera preocupación: el supuesto uso de gases lacrimógenos o sustancias irritantes para provocar confusión y aprovechar el desorden para quitarles pertenencias a los asistentes.

Uno de los relatos que más llamó la atención fue el de un joven que aseguró haber sido víctima de un robo cuando salía por el costado occidental del estadio en la noche del sábado.

Según contó, caminaba con su mejor amigo, su pareja y otras conocidas cuando observó a un grupo de cuatro o cinco hombres que, en sus palabras, los miraron de arriba abajo.

Después de avanzar unos pasos, sintió que alguien le puso la mano en la cara y le roció un spray. El joven relató que el ardor fue tan intenso que comenzó a gritar y salió corriendo mientras intentaba cubrirse la cara con el brazo.

Ciudadano denuncia haber sido víctima de hurto con gas pimienta durante la noche del sábado 17 de octubre en el concierto de Ryan Castro en Cali Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura

En medio de la situación, soltó el bolso que llevaba y buscó alejarse del grupo. Más adelante se sentó para intentar recuperarse, mientras su pareja gritaba para alertar a otras personas de que, según su versión, lo estaban robando.

El afectado aseguró que le quitaron la cadena que llevaba puesta. También mostró las marcas que, según dijo, le quedaron en la cara y el brazo por el contacto con el spray.

En su denuncia, cuestionó la organización de la salida y afirmó que no vio presencia policial cuando ocurrió el episodio. Además, mencionó que había escuchado sobre otros robos y aseguró que un taxi tenía un disparo en una de sus ventanas, un hecho que no ha sido confirmado de manera independiente.

En otras denuncias, usuarias se mostraron preocupadas por el constante hurto de celulares y bolsos que presenciaron durante el concierto y a la salida del mismo. “¿Qué esta pasando con la seguridad de los eventos en Cali?”, dijo una de las mujeres.

Otra enfatizó en el asunto de los gases con el que diferentes personas fueron atacadas, “que rabia, venir desde tan lejos, hacer esas filas, que no le dejen entrar a uno ni una gaseosa para la fila durante el día y a los delincuentes les dejan entrar gases pimienta y como lacrimógenos para robar”.

Una denuncia que recuerda lo ocurrido en Bucaramanga

Las quejas en Cali tienen un antecedente reciente. Después del concierto de Ryan Castro en Bucaramanga, el pasado 29 de agosto, también circularon testimonios sobre el presunto uso de gas pimienta para generar confusión y facilitar hurtos entre los asistentes.

La coincidencia entre los relatos vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad en espectáculos multitudinarios.

Por ahora, las denuncias difundidas tras el concierto en Cali plantean interrogantes sobre lo ocurrido durante la salida del Pascual Guerrero y ciudadanos exigen respuesta por parte de las autoridades y organizadores del evento en cuanto a las garantías de seguridad.

En la información existente, al momento, no aparece una respuesta oficial que permita establecer el número de víctimas, las circunstancias de cada caso o si ya hay investigaciones y capturas relacionadas con estos reportes.