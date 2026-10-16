Momentos de terror vivieron los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, exactamente en la carrera 50 con calle 54, en Cali, luego de que policías que se encontraban realizando labores de prevención, control y solicitud de antecedentes en la zona fueran atacados con una granada de fragmentación.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, hacia las 08:10 p. m. de este jueves, 15 de octubre, un sujeto lanzó una granada desde un puente contra los uniformados.

Gracias a la rápida reacción de la Policía, el presunto criminal fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.

La Policía Metropolitana de Cali indicó: “Gracias a la rápida y oportuna reacción de las unidades policiales en la zona, se condujo a un hombre de 23 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para esclarecer la presunta participación en estos hechos”.

Tras el ataque con el explosivo, cinco policías (un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros) resultaron lesionados por esquirlas, siendo trasladados de urgencia a centros asistenciales de la ciudad para su valoración y tratamiento.

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“Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este ataque, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva”, pidió la Policía.

El hecho terrorista fue rechazado por el concejal de Cali, Marlon Cubillos, quien se pronunció a través de su cuenta en X esta mañana de viernes, 16 de octubre.

“Condeno enérgicamente este atentado en Cali, una acción criminal que pone en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y uniformados. No podemos permitir que la violencia siga sembrando miedo en nuestra ciudad. Mi solidaridad con los heridos y sus familias. Exigimos que los responsables sean capturados y judicializados”, manifestó Cubillos en X.