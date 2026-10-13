Disidencias atacan a la Policía en Silvia, Cauca: Fuerzas Militares apoyan respuesta al atentado

Durante la mañana de este martes, 13 de octubre, integrantes de las disidencias de las Farc atacaron a miembros de la Policía Nacional en el casco urbano de Silvia, Cauca. SEMANA conoció que Fuerzas Militares apoyan la respuesta contra estos terroristas que pretenden imponer el miedo.

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“Hay maniobras militares en desarrollo con el fin de apoyar a la Policía Nacional en medio de esta escalada de violencia de las disidencias de las Farc. El trabajo se está haciendo de manera conjunta tras la orden presidencial”, explicó una fuente militar.

En varios videos conocidos por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de este nuevo hecho de violencia contra los integrantes de la Fuerza Pública en esa zona de Colombia.

Se espera que, con el pasar de las horas, las autoridades puedan entregar mayores detalles de lo que ocurre en el departamento del Cauca con las disidencias de las Farc que han generado terror.

Una operación

Las operaciones militares no se detienen en el departamento del Cauca. El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que logró frenar una extracción ilegal de oro en Villa Rica que dejaba ganancias criminales de más de 2.000 millones de pesos.

“Durante el procedimiento fueron capturadas tres personas en flagrancia y se inutilizó maquinaria empleada para la explotación ilícita de yacimientos; entre esta maquinaria había dos dragas artesanales tipo caperuza, motores diésel, clasificadoras, plantas eléctricas, motobombas y motores fuera de borda. La documentación técnica posterior confirmó la presencia de infraestructura destinada a actividades de extracción y procesamiento de material aluvial en este sector”, explicó.

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Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Según el Ejército, la afectación sobre la maquinaria supera los 1.334 millones de pesos. De acuerdo con las estimaciones operacionales, estas unidades tendrían capacidad para extraer aproximadamente 5.200 gramos de oro al mes, producción que podría representar cerca de 2.256 millones de pesos mensuales dentro de la cadena ilegal de comercialización.