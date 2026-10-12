Ejército se pronuncia sobre atentado con carro bomba en el Cauca: confirmó el número de heridos y entregó detalles

El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, se pronunció acerca del atentado que se registró en la mañana de este lunes, 12 de octubre, en el departamento del Cauca.

Activan carro bomba en el peaje de El Bordo en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto: hay alerta por cilindro con explosivos

De acuerdo con las primeras informaciones, delincuentes instalaron un carro bomba y volaron por completo el peaje de El Bordo, ubicado en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto.

A través de su cuenta de X, la institución confirmó que ya varios militares se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia que, al parecer, fue generada por las disidencias de las Farc.

“En el sector del peaje de El Bordo, municipio de Patía, Cauca, tropas de la Brigada 29 atienden una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos”, indicó.

De manera preliminar, según esta información, se registran tres civiles heridos y, por fortuna, hasta el momento no hay reporte de alguna persona muerta.

“Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional”, agregó.

Por último, condenó este acto terrorista que ha generado pánico y preocupación en esta zona del país, una de las más golpeadas por la violencia.

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“El Ejército rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento”, concluyó.

La comunidad de las zonas cercanas a donde se perpetró el atentado salieron para ayudar a limpiar e intentar que el corredor vial esté cerrado el menor tiempo posible.

Además, han alertado por cuenta de un cilindro que permanece en toda la vía y que, al parecer, tiene explosivos, por lo que la Fuerza Pública ya está verificando esto.

Se espera que con el pasar de las horas se entregue mayor información que permita esclarecer lo ocurrido en su totalidad y dar con la captura de los responsables.

El presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció y, por medio de su cuenta de X, condenó lo ocurrido y confirmó que el hecho obligó a que el lugar sea cerrado mientras que se asegura y se limpia.

“Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, señaló.

El comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, también habló de lo ocurrido. “La población civil vuelve a sufrir las consecuencias de la violencia criminal y cobarde de los grupos terroristas en el Cauca”, manifestó.

“¿Qué clase de seres humanos son capaces de poner en riesgo la vida de comunidades inocentes para sembrar el terror? Atacar indiscriminadamente a la población no tiene justificación alguna. Es una expresión de crueldad, cobardía y desprecio por la vida", agregó.

Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y dejó en claro que seguirán adelantando con las actuaciones para debilitar a las estructuras ilegales. “Las Fuerzas Militares continúan actuando con determinación para proteger a los colombianos y enfrentar a los responsables de estos hechos”, dijo.

“En todo el departamento se han desplegado capacidades diferenciales contra los grupos terroristas que insisten en generar violencia contra la población”, complementó.