Un nuevo atentado terrorista se registró en la mañana de este lunes, 11 de octubre, y hay máxima alerta entre las autoridades.

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En esta ocasión los hechos se presentaron en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, donde delincuentes volaron con explosivos el peaje de El Mango.

De acuerdo con las autoridades, todo se dio en el corregimiento de Piedra Santa, ubicado en el municipio de Patía, en el departamento del Cauca, hacia las 5:40 de la mañana.

Al parecer, delincuentes instalaron un carro bomba y destruyeron por completo el sitio. Detrás de todo, según las primeras informaciones, estaría el Bloque Occidental Jacobo Arenas del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Por el momento, el hecho deja como saldo la destrucción total de la infraestructura del peaje. Sin embargo, las autoridades ya se encuentran en la zona verificando si hay víctimas.

De hecho, en un video que ha comenzado a circular en las redes sociales se observa el momento en el que una mujer está siendo ayudada después de quedar herida y con varias zonas de su cuerpo llenas de sangre.

En otro audiovisual se ve que el sitio quedó completamente afectado y prácticamente no hay paso por allí. “Compañeros, miren el carro como quedó destruido, miren el peaje como no quedó nada”, dice la persona que graba.

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“Unidades de la Fuerza Pública, organismos de socorro y autoridades competentes se despliegan de inmediato en la zona para asegurar el perímetro, controlar posibles conflagraciones y adelantar las labores de inspección técnica”, indicaron las autoridades.

Este es el cilindro que aparentemente tiene explosivos. Foto: API

Hasta ahora no se sabe los motivos exactos por los que se llevó a cabo este ataque, que genera preocupación y alerta en esta zona del país.

Habitantes del sector de La Depresión se unieron a las labores de limpieza con el objetivo de que se pueda dar paso a los vehículos lo más rápido posible.

Además, aseguran que a unos 200 metros hay un cilindro con cables y que, al parecer, tiene explosivos, por lo que hay preocupación ante cualquier otra acción criminal.

Con las autoridades ya en la zona, se espera que inicien las respectivas labores de investigación para esclarecer en su totalidad el hecho y dar con la captura de los responsables.