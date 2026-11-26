En medio del operativo de las Fuerzas Especiales en el Éxito de Cartagena, luego de la toma de rehenes, uno de los presuntos secuestradores fue abatido por las autoridades y dos más fueron capturados.

El hombre abatido fue identificado como Jailer Muñetón, quien hasta ayer miércoles en la mañana era buscado por su esposa, quien manifestaba que él le había dicho que iba para el Éxito a comprar unos buñuelos.

Sin embargo, desde ese miércoles en la mañana, la mujer de Muñetón había perdido todo rastro de él.

Una vez rescatados los rehenes del Éxito, Muñetón seguía sin aparecer y su esposa seguía preguntándose dónde estaba. Sin embargo, con el paso de las horas se estableció que se trataba del hombre que había sido abatido por las Fuerzas Especiales, es decir, uno de los presuntos secuestradores.

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Ahora, cuando han pasado pocas horas de ese caso que sacudió a Cartagena, se conoció una denuncia que en 2025 hizo Jailer Muñetón en el medio El Universal.

“El Universal, el 19 de febrero del 2025, recibió la denuncia de un grupo de propietarios de los apartamentos construidos por el polémico clan Quiroz y allí manifestaron su preocupación por el estado en el que han quedado los edificios. Debido a eso, las autoridades realizaron una inspección en el edificio Portal de Los Alpes y este medio los acompañó. Entre los propietarios se encontraba Jailer Muñetón”, reportó dicho medio de Cartagena, a propósito de la muerte de Muñetón, quien tenía 51 años y era oriundo de Yarumal, Antioquia.

Desde El Universal indicaron que, en su denuncia en 2025, Muñetón dijo estar afectado psicológicamente, dado que era el propietario del apartamento 703, el cual debió ser desalojado por alto riesgo estructural.

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Por tal motivo, Muñetón expresaba en la denuncia que desde 2018 estaba atravesando una delicada situación económica, dado que le debía al banco un préstamo utilizado para comprar el apartamento que había tenido que evacuar.

“Me he visto afectado de una forma catastrófica, tanto económica como psicológicamente. Todavía el banco me está cobrando. Después del desalojo nos pagaron un subsidio de arriendo por un año, pero desde entonces no nos han resuelto nada”, expresó en ese entonces Muñetón, según El Universal.

Vale destacar que, en varias entrevistas en medios de comunicación, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, ha insistido en que Muñetón sí era el jefe de la toma de rehenes en el Éxito.