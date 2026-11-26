Fueron 17 horas de secuestro hasta que se realizó el operativo de la Policía y el Ejército que permitió liberar a las personas que un grupo de delincuentes mantenía como rehenes en el Éxito de Cartagena. En medio de la operación, se hizo la captura de dos presuntos delincuentes y otro más fue dado de baja.

Éxito de Cartagena: fuerzas especiales rescatan a los secuestrados y logran someter a los asaltantes

Los dos capturados fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía; ambos fueron presentados ante una jueza de control de garantías de la ciudad de Cartagena, por el delito de secuestro extorsivo agravado.

En la audiencia, los dos detenidos le aseguraron a su abogado que no eran responsables del secuestro en el Éxito de Cartagena; todo lo contrario, dijeron que eran rehenes, por eso no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía.

Un fiscal de la dirección contra la criminalidad organizada explicó en audiencias preliminares las pruebas contra los dos capturados y cómo, de manera coordinada, planearon y ejecutaron el secuestro de al menos 82 personas que se encontraban en el Éxito del sur de Cartagena.

“Para obligar al cumplimiento y verificación de estas exigencias, utilizaron a las víctimas como rehenes y escudos humanos, amenazaron con causarles la muerte y activar los explosivos si las autoridades ingresaban al establecimiento o si sus exigencias económicas y logísticas no eran atendidas”, señaló el fiscal en la audiencia.

Rescate de secuestrados en Cartagena dentro del Éxito. Foto: Ministerio de Defensa

La Fiscalía recaudó más de 40 entrevistas de las víctimas del secuestro en el Éxito y en todos los casos se advierte que los dos capturados, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía, fueron los responsables de amenazarlas y hacer las exigencias de dinero a las autoridades en Cartagena.

“En las puertas del establecimiento y evitando la intervención de la Fuerza Pública, comunicar que sus vidas serían afectadas en caso de ingreso de las autoridades. De esta manera, la vida y la libertad de las personas fueron usadas como instrumentos de presión para obtener el dinero y los medios de transporte exigidos, al igual que las amenazas de muerte”, señaló el fiscal en la diligencia.

La Fiscalía leyó en la audiencia los nombres de las personas que fueron sometidas por los delincuentes en el interior del establecimiento, quienes entregaron detalles de lo que ocurrió en esas 17 horas de secuestro y cómo quienes ahora aparecen como capturados serían los responsables.

“Participó en la retención, vigilancia y control de las personas privadas de la libertad. Contribuyó a impedir que escaparan y mantuvo las condiciones de sometimiento bajo amenaza de causar la muerte de los rehenes. Juan Camilo Torres Manco en este caso participó en el sometimiento de las personas presentes, en el mantenimiento de su privación de la libertad ejerciendo control sobre ellas”, advirtió el ente acusador.

Fuerzas de seguridad intervienen después de que hombres armados tomaran rehenes en un supermercado Éxito, en Cartagena, Colombia, el martes, 24 de noviembre de 2026, tras un presunto intento de robo. Foto: Anadolu via AFP

Los dos procesados negaron su responsabilidad en el delito que fue imputado por la Fiscalía: secuestro agravado, sumado a extorsiones en 87 oportunidades, justamente a las personas que se encontraban en el establecimiento de comercio y que a cuentagotas fueron dejando en libertad.