El juzgado 101 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá admitió para su estudio la acción de tutela presentada por el expresidente Gustavo Petro Urrego en contra de María Claudia Tarazona.

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El exmandatario reclamó por las declaraciones que hizo María Claudia Tarazona a SEMANA y en las cuales lo relacionó con el plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay, registrado en junio de 2025.

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del expresidente, reclamó la protección de los derechos al buen nombre y a la honra, que consideró vulnerados por las declaraciones de la esposa del senador y precandidato presidencial.

María Claudia Tarazona, en la portada de SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Por esto, le pidió una retractación pública, pues considera que no existe una base jurídica para sustentar dichas declaraciones.

“Con el mayor respeto, solicito públicamente a la señora María Claudia Tarazona que se retracte de haber llamado ‘narcopresidente’ al expresidente Gustavo Petro y de haberle atribuido la orden del homicidio de su esposo, por los mismos medios en que lo dijo. Una retractación en nada menoscaba la causa que ella defiende”, reclamó el jurista.

“Si dispone de pruebas, corresponde aportarlas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del expresidente por los actos de su mandato, ante la cual él responderá con todas las garantías”, añadió.

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Sin embargo, en otras entrevistas y publicaciones, María Claudia Tarazona se mantuvo en su versión y aseguró que contaba con información que vinculaba al expresidente con el plan para atentar contra el dirigente político del Centro Democrático.

En la admisión de la tutela, se solicita contactar a María Claudia Tarazona para que responda a los señalamientos planteados en la acción judicial.

“Ordenar al doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda apoderado judicial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, que dentro del término improrrogable de un día, contado a partir de la notificación de esta providencia, proceda a efectuar directamente la notificación de la ciudadana María Claudia Tarazona acerca de la existencia e iniciación de la presente acción de tutela, para lo cual deberá poner en su conocimiento y hacerle entrega, por el medio que resulte efectivo, de copia íntegra de la demanda de tutela, sus anexos y del auto mediante el cual se avocó conocimiento de la actuación”, señaló el juzgado.

En su cuenta de X, el apoderado del expresidente le envió un mensaje al abogado de Tarazona.

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“Por este medio, y en atención a manifestaciones de su abogado, (x.com/victormosquera…), me permito informarle comedidamente que el señor Juez de tutela del Juzgado 101 Penal Municipal de Bogotá requiere su pronunciamiento frente a la acción de tutela que fue notificada a su abogado de confianza, @VictorMosqueraM”, indicó.

“No obstante, su abogado prefirió no informarle nada y decirle al Juzgado que no la representa sino en asuntos penales, faltando así, a su deber de lealtad para con la justicia, en criterio respetuoso de este abogado que hoy la notifica (…) Entiendo que no sea común enviar esta clase de avisos, pero la práctica de recriminar y luego no comparecer ante la justicia, estoy seguro, no es una actitud suya ante la justicia. Por ello, amablemente le pido comparezca”, señaló en su cuenta de X.