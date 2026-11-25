La columnista de SEMANA, Salud Hernández Mora, dedicó su más reciente videocolumna de opinión a instar al presidente y a la Fuerza Pública para recuperar al país, luego del atentado terrorista en Villavicencio y la toma de rehenes en Cartagena.

“Presidente De La Espriella, ni un paso atrás, duro con todos ellos”, le dijo, haciendo referencia a los delincuentes, a propósito de la compleja semana que ha vivido el país y que inició el lunes con la explosión de un carrobomba en la Gobernación del Meta y siguió con el secuestro de decenas de personas el martes en un almacén Éxito de la Heroica.

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Las autoridades han reconocido que estos ataques coinciden con la retaliación de las bandas criminales tras la ofensiva en su compra. Y Hernández Mora recordó lo sucedido en el pasado, que para ella es la raíz de lo que hoy sufre Colombia.

Primero señaló un fracaso de Juan Manuel Santos: “Regaló a autores de crímenes de lesa humanidad impunidad y curules para que ahora tengamos tres nuevas FARC”.

Posteriormente dijo: “Fracasó Gustavo Petro con su paz total que multiplicó por dos y por tres el tamaño de las bandas criminales. Y ni hablar de las eternas negociaciones de décadas con el ELN, que solo han servido para que sigan matando, secuestrando, extorsionando a su antojo”.

Sin embargo, Hernández reconoció que el país tiene una nueva oportunidad con De La Espriella en el poder.

“Han recuperado la moral y la voluntad de combate”

“No se arrodille, no agache la cabeza, siga con mano dura contra los criminales. La liberación de los rehenes en Cartagena sanos y salvos demuestra que sí se puede, que tenemos policías y militares de primer nivel que han recuperado la moral y la voluntad de combate”, dijo la periodista de SEMANA.

Hernández Mora citó a Winston Churchill “cuando les dijo a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, cuando el pusilánime Chamberlain creyó de manera cobarde que podría librarse de Hitler mirando para otro lado cuando invadía naciones libres. ¿Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra? Elegisteis el deshonor y tendréis la guerra”.

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“Colombia ha escogido demasiadas veces el deshonor y lo único que hemos conseguido es seguir sufriendo una violencia extrema. Es hora de seguir la vía contraria, la de golpear duro, la de que los matones sepan que con ellos no habrá contemplaciones”, dijo la columnista.

Hernández Mora señaló: “si acaso una ley de sometimiento con condiciones estrictas, duras, nada de gabelas santistas ni petristas. Una Colombia donde los organismos estatales y las ONGs defiendan los derechos de las víctimas y no de los victimarios”.