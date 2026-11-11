Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, no aceptó cargos

Roberto Prieto no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General en el desarrollo del nuevo proceso penal al que se le vinculó por las presuntas irregularidades que se presentaron en la campaña que buscaba la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

Prieto, quien manifestó en varias oportunidades que no había entendido los hechos jurídicamente relevantes narrados por la Fiscalía General, se declaró inocente de los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

“Su Señoría, con todo el respeto, oí con atención la narrativa de la señora fiscal y a mí no me quedaron (claros) los hechos jurídicamente relevantes que me comprometen en los actos que la señora fiscal expone”, precisó Prieto, quien estuvo acompañado de su abogado.

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“En toda la exposición, yo no he podido entender cuándo me reuní con los brasileños, cuándo acordé los pagos, cuándo supe de los pagos y cuándo supe de las encuestas. Eso a mí no me quedó claro, yo no oí nada de eso”, manifestó.

Durante la audiencia, el exgerente de la campaña presidencial cuestionó la falta de claridad de la delegada de la Fiscalía, lo que llevó a la jueza a hacerle un llamado de atención al procesado.

Juez deja en firme la imputación de cargos contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/A0GtQdRvX4 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

“Si quiere, dejemos así, pero dejemos constancia de que yo no los entendí”, manifestó Prieto.

“No es que dejemos así, señor José Roberto, yo no le estoy diciendo eso. La señora fiscal lo hizo de manera clara y comprensible”, le respondió la jueza.

“Para mí no son entendibles los cargos, me muero de la pena, ¡qué voy a entender unos delitos que no sé dónde los cometí! Para mí eso no quedó claro”, exclamó el ahora imputado.

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“Entendí la narrativa de la señora fiscal”, agregó Prieto en medio de las preguntas planteadas por la jueza de control de garantías.

En la primera parte de la audiencia, que se reanudó este miércoles, 11 de noviembre, la jueza rechazó la petición de la defensa de Roberto Prieto que buscaba que no se avalara la imputación de cargos.

“Concluye el despacho que la Fiscalía General cumplió las exigencias previstas (…) comunicó de manera clara, suficiente y comprensible los hechos jurídicamente relevantes que atribuye al señor José Roberto Prieto Uribe. Identificó las conductas punibles y suministró la información necesaria para que el investigado pueda comprender el alcance de los cargos imputados”, precisó la funcionaria judicial.

En este sentido, señaló que, pese a lo manifestado por el apoderado del procesado, no se vislumbra ninguna afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa. “Se declara legalmente formulada la imputación”, dijo.