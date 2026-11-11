Hombre se subió a los techos de varias viviendas, se autolesionó y terminó electrocutado: esto se sabe

Momentos de pánico vivieron vecinos del sector Tocarinda, del municipio de Tocancipá, cuando un hombre se subió a los techos de varias viviendas y comenzó a autolesionarse. La situación causó inmediatamente la preocupación de la comunidad, que llamó a las autoridades para atender el hecho.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el suceso ocurrió durante este 10 de noviembre. El escenario llamó especialmente la atención debido a que el sujeto que se observa en el material llevaba consigo un vidrio, elemento que usó posteriormente para hacerse daño a sí mismo.

Durante el video, los vecinos que observaban relatan que esta persona se pasaba con facilidad de un techo a otro de las viviendas del lugar. Sin embargo, se alcanza a ver a un agente de la Policía intentando mediar palabras con el sospechoso.

El hombre tendría un vidro en la mano, el cual usaba para hacerse daño. Foto: Capturas tomadas de X @horusperegrinus

Además, en una parte se comenta que el hombre ya contaba con varias lesiones en uno de sus brazos, al parecer, heridas causadas por él mismo con el vidrio que llevaba en su posesión.

Después de unos momentos, el hombre se habría subido sobre unos cables eléctricos cercanos a las casas del sector, donde se evidencia cómo comienza a balancearse sobre el cableado y a desplazarse encima. Este hecho causó especial preocupación por lo peligroso que puede resultar hacer esto sin el material correspondiente para manejar este tipo de circuitos.

Tras subirse a esta área el hombre recibió una fuerte descarga eléctrica. Foto: Capturas tomadas de X @horusperegrinus

Posteriormente, el hombre sigue encima del sistema, donde comienza a subirse cada vez más en los postes. Esta situación causó, momentos después, que se generara una fuerte descarga que alcanzó al sujeto, ocasionando que quedara inconsciente sobre el tejado de una casa cercana.

A pesar de que el Cuerpo de Bomberos del municipio se encontraba en el lugar, los uniformados no alcanzaron a proceder para interceptar al hombre. Sin embargo, tras la electrocución del sujeto, los funcionarios subieron hasta el sitio para brindar el acompañamiento correspondiente.

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Según se menciona en los videos, la situación habría durado más de media hora, tiempo durante el cual la comunidad y las autoridades permanecieron en alerta por las acciones del hombre.

Hasta el momento se desconoce el estado oficial de la persona perjudicada, pero se espera que con el transcurso del tiempo se entregue nueva información sobre el hecho y las autoridades puedan esclarecer los detalles de lo ocurrido.