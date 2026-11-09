Choque entre un SITP y un taxi provocó voraz incendio: las causas del accidente aún se investigación

Durante horas de la mañana de este 9 de noviembre, se registró un fuerte accidente entre un SITP y un taxi, el cual habría provocado que ambos vehículos se incendiaran en el lugar. Tras la emergencia, las autoridades se movilizaron hasta el sitio.

Así operaban Los Nocturnos, banda señalada de cometer paseos millonarios y secuestros en Bogotá

El siniestro entre los automotores se habría generado en la Carrera 4 Este con Calle 36 Sur, donde, debido a una colisión trasera por parte del vehículo particular contra el articulado, se produjo una conflagración que prendió las alarmas de los vecinos de los alrededores.

De acuerdo con lo mencionado por TransMilenio, el bus afectado se encontraba en labores de servicio cuando se presentó el choque. Sin embargo, se afirmó que todos los usuarios que se encontraban en el lugar fueron evacuados.

Asimismo, se resaltó que ninguna de las personas al interior del articulado presentó lesiones, por lo que no se habría identificado ningún herido.

“Por su parte, TRANSMILENIO S.A., como ente gestor del Sistema, solicitará a los concesionarios correspondientes la información y los análisis técnicos necesarios para verificar las condiciones de seguridad operacional y determinar los factores asociados al siniestro.”, mencionó la empresa.

Además, se confirmó que el siniestro está siendo investigado por las autoridades pertinentes, las cuales se encuentran aclarando las circunstancias en las que se produjo el choque.

Tras la colisión, los Bomberos de Bogotá hicieron presencia en el lugar para atender las llamas que presentaban los vehículos y evitar que estas pudieran extenderse o causar nuevos incidentes en el sitio. Posteriormente, se confirmó que las llamas habían sido extinguidas en su totalidad.

En las imágenes captadas por habitantes de la zona, se logra ver la magnitud del accidente y las fuertes llamaradas que expidieron los dos automotores afectados, causando pánico en el sector y una fuerte congestión en la movilidad del área.

“No somos París, no somos Nueva York, pero sí vamos a terminar peor”: Alejandro Zamora sobre la infestación de ratas en Bogotá

Luego de las labores de atención de las autoridades, la emergencia logró ser controlada y el sector se volvió a normalizar, lo que permitió retomar el flujo normal de vehículos que transitan por la zona.

Hasta el momento, no se tiene una causa clara de lo que causó el siniestro ni del origen de las fuertes llamas que presentaron los automotores tras el choque. Sin embargo, en el transcurso de las investigaciones se podrían brindar nuevos detalles que esclarezcan lo sucedido.