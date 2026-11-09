Ejército y DEA dan golpe a estructura al servicio de Iván Mordisco: se encontró más de una tonelada de estupefacientes

El Ejército Nacional informó sobre la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de Taminango, Nariño. En el lugar, las autoridades encontraron más de 1,3 toneladas de estupefacientes, además de insumos líquidos utilizados para la elaboración de esta sustancia.

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La operación fue adelantada por tropas de la Vigésima Tercera Brigada, luego de más de dos meses de labores de inteligencia militar. El procedimiento contó con la coordinación de la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), así como con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte entregado por la institución, durante la intervención fueron encontrados 1.185 kilogramos de clorhidrato de cocaína y otros 158 kilogramos de base de cocaína. A esto se sumaron 264 galones de insumos líquidos que, presuntamente, eran empleados en el procesamiento del estupefaciente.

Una vez se realizaron las verificaciones correspondientes, la infraestructura y los elementos utilizados para esta actividad ilegal fueron destruidos de manera controlada, siguiendo los procedimientos establecidos por las autoridades para este proceso.

La operación significo un golpe contundente en la economía ilegal de esta organización. Foto: Adobe Stock

De acuerdo con lo mencionado por el comunicado del Ejército, la pérdida de la droga y de la infraestructura representa una afectación superior a los 40 millones de dólares para las rentas criminales de la estructura Franco Benavides, organización señalada de estar al servicio de alias Iván Mordisco y sostener actividades ilícitas en esta zona del departamento de Nariño.

La institución señaló que la destrucción del laboratorio afecta uno de los principales eslabones de la cadena del narcotráfico de esta estructura, debido a que limita su capacidad para procesar, almacenar y comercializar grandes cantidades de cocaína.

Según lo mencionado en el reporte de las autoridades, los recursos obtenidos mediante estas actividades ilegales estarían destinados al sostenimiento de redes armadas, logísticas y delictivas en el departamento. Por esa razón, la intervención de esta infraestructura representa un golpe a las capacidades económicas de la organización en el territorio.

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Asimismo, la Vigésima Tercera Brigada indicó que continuará desarrollando operaciones militares en el marco de los objetivos estratégicos de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

Estas acciones buscan fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la coordinación entre las autoridades para enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad regional.