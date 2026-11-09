Lluvias, deslizamientos y posibles inundaciones: pronóstico del clima del Ideam para este 9 de noviembre

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante la madrugada de hoy, 9 de noviembre, ha predominado el tiempo seco. Sin embargo, en algunos sectores se han identificado lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, particularmente en la región Pacífica.

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Por su parte, para Bogotá, la entidad espera que se registre una mañana sin precipitaciones. En horas de la tarde y la noche, el panorama sería el mismo, pero el cielo estaría parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 21 °C.

Clima de las principales regiones del país

En la región Caribe, el Ideam menciona que predominará el tiempo seco durante gran parte del día, pero en horas de la noche las precipitaciones podrían aumentar, especialmente en el Urabá antioqueño y el suroccidente de Córdoba. Además, no se descartan lluvias en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por otro lado, en las zonas Andina y Pacífica, la mañana estará marcada por el tiempo seco, con un cielo entre ligeramente y mayormente nublado. Durante la tarde, la nubosidad podría aumentar, con la presencia de lluvias ligeras.

En la noche, se espera que las lluvias continúen, principalmente en los sectores del occidente de Antioquia, occidente de Risaralda, nororiente de Boyacá y oriente de Santander, Chocó, áreas dispersas del occidente de Nariño, Valle del Cauca y Cauca.

Territorios como Barranquilla, han presentado emergencias tras las fuertes lluvias. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, en la Orinoquía se presentarían condiciones secas en las primeras horas del día, pero en la tarde y la noche existe la probabilidad de precipitaciones ocasionales en el suroccidente del Meta.

En la región Amazonía, la mañana y la tarde presentarían un cielo entre parcial y mayormente nublado, con la probabilidad de algunas lluvias en el piedemonte amazónico de Caquetá y Putumayo, el oriente de Caquetá y amplias zonas de Amazonas.

En la noche, las condiciones climáticas seguirán iguales, pero se presentarán lluvias en áreas dispersas de Caquetá y Putumayo.

Por su lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé un cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se menciona la posibilidad de precipitaciones en este sector.

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El Ideam espera que para el día de hoy se presenten condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en las zonas del Caribe, el norte de las regiones Andina y Pacífica y el oriente de la región Orinoquía.

Además, la entidad mantiene 213 subzonas hidrográficas en alerta debido a la probabilidad de inundaciones. Igualmente, 584 municipios están amenazados por posibles deslizamientos.