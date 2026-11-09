Ramsés Felipe Vargas se dirigía hacia una finca y fue encontrado muerto en Bogotá: iba en una camioneta que le habían regalado

Hay consternación por el caso de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, un joven que salió rumbo a una finca, perdió contacto con su familia y fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en Bogotá.

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De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, todo ocurrió el pasado 6 de noviembre. Ese día, la víctima salió en una camioneta blindada hacia una finca ubicada a las afueras de la capital del país.

Sin embargo, en medio del trayecto perdió el contacto con su familia, más específicamente con su mamá, a quien no le volvió a responder. La situación comenzó a generar preocupación entre sus allegados, quienes explicaron que el vehículo en el que iba era un regalo que le habían dado.

Hacia las 6:00 de la tarde de ese mismo día, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en el barrio Paraíso, en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá. Lastimosamente, se confirmó que era Ramsés Felipe.

Según las primeras informaciones, el cadáver presentaba una herida con arma de fuego, lesión que sería la causante de su fallecimiento.

Uno de los grandes interrogantes del caso es que no se ha encontrado la camioneta blindada en la que viajaba el joven y que puede dar pistas de qué fue lo que pasó con él.

Las autoridades ya se encuentran tras la búsqueda del vehículo y adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer este hecho, mientras que la familia de la víctima exige que haya justicia y que se sepa qué ocurrió.

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Por medio de un comunicado, el colegio Gimnasio Moderno lamentó la muerte de Vargas Quevedo, quien se graduó en 2013 de esa institución.

“En las páginas de El Aguilucho, sus compañeros lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio”, dijo el centro educativo.

Imagen de referencia del levantamiento de un cuerpo por parte del CTI. Foto: Getty Images

El colegio agregó: “Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre”.

Por último, se solidarizó y envió su sentido pésame para la familia, los amigos y demás allegados de Ramsés Felipe.