Cayó hombre que habría lanzado a una mujer desde un cuarto piso en Bogotá: la Policía se pronunció

El pasado 10 de mayo se presentó un caso de feminicidio en el sector de María Paz, localidad de Kennedy. Ese día, una mujer murió tras haber sido lanzada desde un cuarto piso.

El presunto responsable del hecho se dio a la fuga pero esta mañana del miércoles 4 de noviembre, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó su captura.

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El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, informó que el presunto responsable de ese feminicidio cayó en medio de una solicitud de antecedentes que llevaban a cabo uniformados de la estación de Policía de esa localidad.

Al revisar sus antecedentes, los uniformados se percataron que el sujeto era requerido por el presunto delito de feminicidio.

Dicho procedimiento que permitió capturar al presunto asesino se llevó a cabo en la carrera 86 con calle 1, en Bogotá. Allí, mediante el dispositivo PDA, los uniformados verificaron el número de cédula del individuo de 24 años y constataron sus antecedentes.

“Al efectuar la consulta, se evidenciaron antecedentes judiciales positivos, motivo por el cual fue trasladado a las instalaciones de la URI para realizar la respectiva ampliación de la información. Una vez adelantadas las verificaciones correspondientes, se estableció que el ciudadano registraba una orden de captura vigente por el presunto delito de feminicidio. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, resaltaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Por último, el teniente coronel Juan Montilla invitó a la ciudadanía a denunciar a la línea de emergencia 123 cualquier hecho de violencia contra la mujer.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la lucha contra las violencias basadas en género y el esclarecimiento de los hechos que atentan contra la integridad de las mujeres”, señalaron desde la Policía.